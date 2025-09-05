Nhiều chuyên gia quốc tế chọn lưu trú tại Flamingo Golden Hill

Không gian riêng tư, tiện ích khép kín, thuận tiện kết nối tới các khu công nghiệp được xem là những yếu tố giúp Flamingo Golden Hill trở thành nơi ở dài hạn của hơn 500 chuyên gia nước ngoài.

Flamingo Golden Hill nằm sát quốc lộ 21A, trên trục đường du lịch Ba Sao - chùa Hương - Bái Đính - Địa Tạng Phi Lai Tự, giúp dự án kết nối thuận tiện tới các khu vực. Ngoài ra, vị trí gần các tuyến đường di chuyển chính cũng giúp rút ngắn thời gian tới khu công nghiệp lân cận như Đồng Văn, Kim Bảng, Châu Sơn, Thanh Liêm...

Đơn vị vận hành cho biết, dự án hướng tới nhóm cư dân có cường độ làm việc cao như chuyên gia quốc tế với tiêu chuẩn cao về không gian sống, hệ thống tiện ích và khả năng kết nối thuận tiện.

Mô hình "all-in-one" theo phong cách nghỉ dưỡng mà Flamingo Holdings đang áp dụng cũng là điểm nhấn của dự án. Cư dân có thể sử dụng nhà hàng Á - Âu, phòng gym, spa, bể bơi bốn mùa, dịch vụ dọn phòng, giặt là... ngay trong nội khu, hạn chế phải di chuyển ra khỏi khu đô thị. Mô hình này hướng tới mục tiêu tái tạo năng lượng cho người ở dài hạn.

Bên trong một villa tại Flamingo Golden Hill. Ảnh: Flamingo Holdings

Khi nhu cầu chỗ ở chất lượng cao tăng lên quanh các khu công nghiệp, sức ép nguồn cung ngày càng thể hiện rõ. Ninh Bình sau khi hợp nhất trở thành một trong những tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 30 khu công nghiệp đang hoạt động, trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn quốc tế như Hyundai, Quanta Computer, McNex Vina, Esmo Vina... với hàng chục tỷ USD vốn FDI. Điều này kéo theo nhu cầu về nơi ở cho các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài làm việc dài hạn.

Tuy nhiên, theo đại diện Flamingo Holdings, nguồn cung sản phẩm nhà ở đáp ứng các tiêu chuẩn của tầng lớp này tại khu vực còn hạn chế. "Nhiều chuyên gia chấp nhận thuê nhà dân gần khu công nghiệp hoặc ở trong các khu nhà công vụ do công ty bố trí, với cơ sở vật chất chỉ ở mức trung bình và thiếu các tiện ích vui chơi, giải trí", vị này chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư dự án Flamingo Golden Hill cho biết, có hơn 500 chuyên gia đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc... đang sinh sống tại Flamingo Golden Hill với các hợp đồng thuê dài hạn, do doanh nghiệp bảo lãnh hoặc chi trả. Việc hình thành một cộng đồng đa quốc gia tạo hiệu ứng kéo theo về nhu cầu giao lưu, sinh hoạt và hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời giảm rủi ro trống phòng cho chủ sở hữu biệt thự.

Phối cảnh không gian chung được phủ xanh bởi cây cối tại dự án Flamingo Golden Hill. Ảnh: Flamingo Holdings

Ở góc nhìn nhà đầu tư, nhóm khách thuê là chuyên gia thường có thu nhập ổn định, hợp đồng làm việc dài hạn và quy trình thanh toán rõ ràng - yếu tố giúp dòng tiền cho thuê ít biến động hơn so với thị trường phổ thông.

Về chính sách tài chính, Flamingo Holdings đang áp dụng hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, tiến độ thanh toán linh hoạt, đồng thời đề xuất cơ chế thuê lại với mức cam kết dòng tiền tối đa 42 triệu đồng mỗi tháng và pháp lý sở hữu lâu dài. Các ưu đãi đi kèm điều kiện cụ thể theo chính sách từng thời điểm.

Bể bơi tại dự án. Ảnh: Flamingo Holdings

"Nhu cầu lưu trú của khối chuyên gia quanh các khu công nghiệp là động lực chính cho hoạt động khai thác tại dự án. Việc duy trì chất lượng dịch vụ và lợi thế kết nối sẽ giúp Flamingo Golden Hill có thêm cơ sở để giữ tệp khách thuê dài hạn", đại diện chủ đầu tư cho biết thêm.

Song Anh