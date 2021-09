Nhiều chuyên gia góp mặt tại 'MMA Impact Vietnam Virtual 2021'

Chương trình thu hút hơn 50 lãnh đạo, quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ về các bài học kinh nghiệm, giải pháp cho ngành tiếp thị vào 7-8/10.

"MMA Impact Vietnam Virtual 2021" tổ chức bởi MMA Việt Nam - đơn vị có hơn 60 công ty thành viên đại diện thuộc hệ sinh thái Mobile Marketing. Trong hai ngày diễn ra chương trình, các phiên thảo luận có sự góp mặt của hơn 50 lãnh đạo của các doanh nghiệp từ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.

Các chuyên gia tham dự sự kiện.

Thành viên ban lãnh đạo MMA cũng có mặt tại sự kiện, gồm ông Rohit Dadwal - Giám đốc điều hành MMA APAC; ông Douglas Kuo - Giám đốc điều hành Abbott, đồng chủ tịch MMA Việt Nam; bà Phan Bích Tâm - Giám đốc quốc gia MMA Việt Nam, Myanmar và Campuchia; bà Nguyễn Thị Mai - Phó chủ tịch Unilever, đồng Chủ tịch MMA Việt Nam.

Trong chương trình, nhiều nhân sự cấp cao Unilever tham gia chia sẻ. Đơn cử, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Chủ tịch Unilever Việt Nam sẽ trình bày chủ đề "Kỷ nguyên mới của hoạt động marketing bền vững và có trách nhiệm". Báo cáo về Martech - một trong bốn báo cáo quan trọng nhất sự kiện trình bày bởi bà Nguyễn Thị Mai - Phó chủ tịch Unilever, đồng sáng lập MMA Việt Nam. Phiên thảo luận chủ đề "How gaming is shaping the future of modern marketing" (Gaming sẽ định hướng sự phát triển của tiếp thị hiện đại như thế nào? ) có sự tham gia của bà Hương Tạ - Quản lý truyền thông và ứng dụng của hãng.

Cùng với Unilever, các chuyên gia đến từ nhiều thương hiệu lớn như Heineken, FE Credit, Insider cũng có mặt tại sự kiện: bà Anna Bizon - Giám đốc Marketing Heineken chia sẻ về quá trình phát triển các thương hiệu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương dưới ảnh hưởng của công nghệ, đặc biệt là AI; ông Kalidas Ghose - CEO kiêm Phó chủ tịch FE Credit; ông Jack Nguyễn - Giám đốc vùng Insider...

Sự kiện còn có các gương mặt đến từ "kỳ lân" startup - ví dụ tiêu biểu về modern marketing quyết định đến tốc độ phát triển. Bà Nguyễn Thanh Anh - Giám đốc tiếp thị quốc gia Grab sẽ có bài chia sẻ về chủ đề "Tech for good - leave no one behind" (Thúc đẩy chuyển đổi công nghệ - Không một ai bị bỏ lại phía sau). Nội dung chủ đạo xoay quanh công nghệ mang lại cơ hội cho các nhóm yếu thế, thể hiện qua sự phát triển của Grab bối cảnh hiện nay.

Diễn đàn về tiếp thị hiện đại còn có các đại diện là công ty công nghệ và nền tảng mạng xã hội chiếm lĩnh thị trường như Google, Facebook Vietnam, Tiktok, Cốc Cốc.

Bà Tammy Phan, Giám đốc Marketing Google là một trong hai diễn giả trình bày báo cáo về "Toàn cảnh thị trường Tiếp thị hiện đại 2021". Bà Nguyễn Giáng Xuân - Giám đốc dịch vụ truyền thông và Kinh doanh toàn cầu hóa Facebook Việt Nam sẽ trình bày báo cáo về "Chuyển đổi số với khu vực kinh tế nông thôn". Bà Naree Nguyễn - Giám đốc quản lý khách hàng TikTok Việt Nam sẽ chia sẻ về sự chuyển đổi hành vi người dùng trong dịch và cách các thương hiệu duy trì sức sống đợi ngày trở lại thị trường. Bà Đào Thu Phương - Phó giám đốc điều hành Cốc Cốc cũng có mặt và mang tới nhiều nhận định về thị trường tiếp thị tại Việt Nam.

Những báo cáo và số liệu mới nhất sẽ được công bố tại chương trình.

Chương trình có các đại diện đến từ đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tiếp thị số, quảng cáo và truyền thông hiện nay như Ogilvy, GroupM, Publicis...

Ông Soames Hines, CEO Ogilvy Việt Nam chia sẻ về vai trò không thể thay thế của nội dung sáng tạo trong tiếp thị. Ông Neil Hardwick - CEO GroupM tham gia tọa đàm cùng các lãnh đạo khác về tiếp thị hiện đại. Các đại diện đến từ Mindshare, Hakuhodo, Publicis, AdColony, mfilerit, flipkart... tham gia đối thoại về nhiều chủ đề như trò chơi tương tác chiếm lĩnh thị trường tiếp thị và sức mạnh công nghệ, báo cáo...

"MMA Impact Vietnam Virtual 2021" dành nhiều thời lượng thảo luận về các chủ đề liên quan đến một năm đầy biến động của thị trường. Sự có mặt của các chuyên gia, người đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp cũng như hoạch định chiến lược cho các thương hiệu hàng đầu góp phần mang đến bức tranh toàn cảnh về tiếp thị hiện đại.

Ban tổ chức dự kiến thu hút ít nhất 5.000 lượt đăng ký đến từ nhiều quốc gia. Sự kiện dành vé tặng miễn phí cho các vị trí C-level từ tất cả doanh nghiệp có mối quan tâm và đang ứng dụng modern marketing trong tiếp cận, quản trị khách hàng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sự kiện tạo nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp. Độc giả đăng ký tại đây hoặc liên hệ theo số hotline: 0834269997 (bà Xuân), 0704874556 (bà Ngân).

Chương trình tổ chức vào 9h-17h trong hai ngày 7-8/10 với sự đồng hành của nhà tài trợ, đối tác truyền thông Liên minh DTS cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tiếp thị hiện đại.

Minh Huy (Ảnh: MMA)