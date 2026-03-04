Nhiều chuyến bay thẳng Việt Nam sang châu Âu 'cháy vé'

Trên hệ thống của Vietnam Airlines, nhiều chặng từ Hà Nội đi Frankfurt đã hết vé đến ngày 13/3, trong khi các hãng ngoại chỉ còn hạng thương gia lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hai ngày trước lịch bay trở lại châu Âu, chị Liên ở Hà Nội nhận thông báo chuyến nối chuyến qua Dubai bị hủy do sân bay khu vực này tạm dừng hoạt động. Đại lý đề xuất hành trình thay thế với giá hơn 60 triệu đồng một chiều. Trước đó, chị dự tính chi khoảng 25-30 triệu đồng cho vé khứ hồi như những năm trước. Mức giá mới vượt xa kế hoạch tài chính khiến chị chưa thể quyết định mua.

Vietnam Airlines "cháy vé" chặng Hà Nội - Frankfurt, trong khi các hãng ngoại khác chỉ còn hạng thương gia. Ảnh: Thi Hà

Theo chị Thu, nhân viên đặt vé của đại lý Tân Phi Vân tại Hà Nội, tình trạng khan hiếm vé đi châu Âu bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 2, sau khi một số quốc gia Trung Đông công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận từ ngày 28/2. Lượng khách hỏi vé tăng trong khi nguồn cung thu hẹp khiến nhiều chuyến bay ngày 4 và 5/3 chỉ còn hạng thương gia.

Chị Thu cho biết với hạng đặt chỗ thấp như D, giá dao động 50-60 triệu đồng một chiều; các hạng cao hơn có thể vượt 100 triệu đồng. Một số hành trình hiển thị mức hơn 200 triệu đồng - vé hạng nhất. Trước đây, vé khứ hồi đi châu Âu qua các hãng Trung Đông phổ biến ở mức 25-30 triệu đồng, nhưng nếu đặt sát ngày trong giai đoạn này, chi phí có thể tăng lên nhiều lần do các hạng giá thấp đã bán hết.

Khảo sát trên hệ thống đặt chỗ của các hãng cho thấy tình trạng khan hiếm tập trung ở các chuyến bay thẳng. Trên hệ thống của Vietnam Airlines, nhiều chặng từ Hà Nội đi Frankfurt đã hết vé đến ngày 13/3. Các đường bay tới Paris và London gần như kín chỗ. Riêng chặng Hà Nội - Paris ngày 9/3 chỉ còn 1-2 ghế hạng thương gia, với giá từ 110 đến 112 triệu đồng một chiều.

Các hãng nước ngoài khai thác đường bay từ Hà Nội và TP HCM đi Paris, London, Frankfurt cũng ghi nhận hạng phổ thông đã hết đến ngày 5/3. Hệ thống chủ yếu còn hạng thương gia với giá dao động 60-285 triệu đồng một chiều. Khi các hạng thương gia giá thấp như Business Standard bán hết, hệ thống tự động hiển thị mức cao nhất còn lại, khiến giá vé bị đẩy lên cao.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc đóng cửa hoặc hạn chế không phận tại một số quốc gia Trung Đông đã khiến nhiều hãng hàng không phải hủy chuyến trong khu vực này. Qatar Airways hủy chuyến QR977 ngày 28/2 từ Hà Nội đi Doha với 384 khách; các chuyến QR985 và QR983 ngày 1/3 với lần lượt 247 và 292 khách; chuyến QR977 tối 1/3 với 361 khách đang chờ thông tin khai thác. Tại Tân Sơn Nhất, các chuyến QR975 ngày 1/3 với hơn 300 khách, QR971 với hơn 200 khách và QR975 ngày 2/3 với hơn 200 khách cũng bị hủy. Hai chuyến bay chở hàng từ Hà Nội đi Doha tạm dừng khai thác.

Emirates hủy chuyến EK395 từ Hà Nội đi Dubai ngày 1/3, ảnh hưởng 153 hành khách; một chuyến ngày 2/3 đang chờ thông tin. Etihad Airways hủy chuyến EY431 từ Hà Nội đi Abu Dhabi ngày 1/3 với 276 hành khách.

Các chuyến bị hủy chủ yếu là đường bay tới Trung Đông. Tuy nhiên, trước đây khoảng một nửa hành khách từ Việt Nam đi châu Âu lựa chọn nối chuyến qua khu vực này nhờ mức giá cạnh tranh. Khi các tuyến trung chuyển bị gián đoạn, lượng khách chuyển sang các chuyến bay thẳng hoặc hành trình thay thế, khiến nguồn cung ghế trên tuyến châu Âu nhanh chóng kín chỗ.

Đại diện Vietnam Airlines khẳng định các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu vẫn hoạt động bình thường và không hủy chuyến. Một số đường bay được điều chỉnh lộ trình qua không phận Afghanistan và Pakistan để bảo đảm an toàn, vì vậy thời gian bay có thể kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu. Hãng hiện chiếm khoảng 22% thị phần vận chuyển quốc tế và khoảng 50% riêng thị trường châu Âu.

Theo đại diện hãng, mức giá bị cho là tăng mạnh thực chất phản ánh cơ cấu hạng vé còn lại. Vé máy bay được phân chia theo nhiều hạng đặt chỗ trong cùng một khoang. Khi các hạng phổ thông và thương gia giá thấp đã bán hết, hệ thống chỉ còn hạng cao hơn, khiến mức giá hiển thị tăng lên dù hãng không điều chỉnh giá gốc.

Trong bối cảnh vé bay thẳng khan hiếm, chị Thu cho biết đại lý khuyến nghị hành khách linh hoạt ngày bay hoặc cân nhắc nối chuyến qua các trung tâm trung chuyển tại châu Á. Các hãng như China Southern Airlines, Air China và China Eastern Airlines đang khai thác hành trình từ TP HCM tới Quảng Châu, Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, sau đó nối chuyến sang Paris, Frankfurt hoặc London. Giá vé phổ thông dao động 12-18 triệu đồng một chiều, hạng thương gia khoảng 45-70 triệu đồng. Với thời gian quá cảnh dưới 24 giờ và không rời khu cách ly, hành khách Việt Nam thường không cần xin visa quá cảnh.

Theo chị Thu, nếu tình hình không phận Trung Đông chưa ổn định, áp lực cung ứng trên tuyến châu Âu có thể còn kéo dài trong ngắn hạn. Vì vậy, hành khách có kế hoạch di chuyển nên chủ động đặt vé sớm và chuẩn bị phương án thay thế để tránh bị động trước biến động thị trường.

Thi Hà