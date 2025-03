Nhiều chung cư giảm giá nửa tỷ vẫn khó giao dịch

Hà NộiRao bán căn chung cư ba tháng không tìm được khách mua, anh Hải chấp nhận giảm 500 triệu đồng nhưng vẫn khó thanh khoản.

Đầu năm ngoái, thấy thị trường tăng nhiệt, anh Phạm Hải xuống tiền đầu tư một căn chung cư ba phòng ngủ tại dự án mặt đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm. Căn này rộng 90 m2, giá 7,5 tỷ đồng, trong đó 60% vay ngân hàng. Sau 8 tháng, cùng đà tăng nhiệt của thị trường, tài sản của anh đã tăng giá lên gần 9 tỷ đồng. Nhà đầu tư này cho biết thời điểm đó, nhiều người đã khuyên anh bán chốt lời nhưng anh vẫn chờ được giá cao hơn.

Đầu năm nay, sốt ruột khi thấy căn nhà đã chững giá, anh Chung tăng giá thuê thêm 10% để bù đắp khoản lãi vay ngân hàng. Giá thuê cao khiến căn nhà của anh kén khách hơn. Rao bán 9,5 tỷ đồng nhưng ba tháng nay, anh chưa tìm được người mua. Nhà đầu tư này quyết định giảm còn 9 tỷ, bằng giá của quý III năm ngoái.

"Một số căn cùng diện tích vẫn rao 9,5 tỷ đồng nhưng cần tiền gấp nên tôi đại hạ giá mà vẫn chưa bán được", anh cho hay.

Trường hợp như anh Chung không hiếm gặp. Đầu tư hai căn chung cư cao cấp tại phân khu hai tòa ở huyện Đông Anh, chị Nhung cho biết muốn "lướt sóng" nhân lúc thị trường đang thiếu dự án mới, thanh khoản cao. Thời điểm dự án ra hàng cuối năm ngoái, giá bán đã nhỉnh 100 triệu đồng một m2, tương đương hơn 8 tỷ đồng một căn 74 m2.

Chị tính sau khi booking (đặt quyền mua) thành công sẽ sang tay sớm nhưng gần đến thời điểm ký hợp đồng, hai căn vẫn chưa thanh khoản được. Hiện nhà đầu tư này đã vào tiền 20%.

Môi giới từng tư vấn chị "mua vào là chắc thắng" cho biết thời điểm này nguồn cung mới liên tục ra mắt, nếu không giảm 100-200 triệu đồng một căn, chị sẽ khó sang nhượng. Dù vậy, chị nói, nhiều nhà đầu tư khác cũng bị ép giá 50-200 triệu đồng, bao phí chuyển nhượng mà chưa bán được. "Tôi đang tính giảm mạnh hơn 250-300 triệu để nhanh thoát hàng", chị cho hay.

Loạt dự án chung cư gần Vành đai 3, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Hoàng Sơn, một môi giới chuyên phân khúc căn hộ tại phía Đông (gồm quận Long Biên, huyện Gia Lâm), cho hay ba tháng qua, liên tục có khách nhờ ký gửi căn hộ trong các phân khu mới ở đại đô thị. Trong khi năm ngoái, nhiều khách hàng phải "giành giật" để có được suất mua nhà.

Tại phân khu ba tòa cao 26 tầng, Sơn cho hay nhiều chủ nhà chấp nhận giảm 100-200 triệu đồng so với hợp đồng mua bán. Đơn cử một căn hai phòng ngủ rộng 64 m2 được giảm 180 triệu đồng, còn khoảng 4,4 tỷ đồng, thanh toán theo tiến độ.

Cách đó 3 km, tại dự án của chủ đầu tư nước ngoài có hơn 2.000 căn, ngay cả dòng sản phẩm diện tích nhỏ từng "cháy hàng" khi booking, hiện đều được rao giảm 100-200 triệu đồng. Với những căn diện tích lớn hơn hay dòng duplex, một số chủ nhà chấp nhận "cắt lỗ" hơn 200 triệu để có giao dịch.

Dữ liệu của kênh Batdongsan cho thấy thị trường chung cư Hà Nội bắt đầu chững giá từ cuối 2024. Giá chào bán và lượng giao dịch tại nhiều dự án có chiều hướng đi xuống so với cùng kỳ. Mức giảm 2-5% so với lúc đỉnh đầu năm ngoái tập trung ở những dự án như Ha Do Park View, Trung Yên Plaza (Cầu Giấy), Vinhomes Smart City, Masteri West Heights (Nam Từ Liêm), CT4 Yên Nghĩa (Hà Đông)...

Lý giải diễn biến trên, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc kênh Batdongsan, cho hay mức giảm nửa tỷ đồng xuất hiện cục bộ ở một căn mà chủ gặp áp lực tài chính, cần bán gấp. Điểm chung là những căn này có diện tích lớn, tổng tiền lên đến 8-12 tỷ đồng một căn nên khó hấp thụ.

Ông nói, so với đà tăng 40-50% của năm ngoái, mức giảm này bản chất là "người bán giảm kỳ vọng lợi nhuận". Khi thị trường đi xuống, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) không còn, chủ nhà và môi giới có thể dùng chiêu "giảm giá" hay "cắt lỗ" để thu hút người mua. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng phần lớn người mua hiện nay đều giữ tâm lý cẩn trọng và muốn chờ giá giảm thêm.

Tuy nhiên, trường hợp thực sự "cắt lỗ" cũng diễn ra tại nhiều dự án, phân khu mới từng là điểm nóng tăng giá như phía Tây, phía Đông và Nam. Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property, cho hay người mua những dự án này phần lớn để đầu cơ, "lướt sóng" kiếm lời. Họ mới vào tiền khoảng 15-20% nhưng không có dày vốn để thanh toán theo tiến độ nên phải ồ ạt sang nhượng.

Cùng với đó, nguồn cung chung cư mới liên tục bổ sung càng khiến áp lực đẩy hàng mạnh hơn. Theo hãng tư vấn dịch vụ bất động sản Savills, năm nay thành phố có thêm 25.200 căn hộ được mở bán và tăng lên khoảng 70.000 căn từ 2026.

Tương tự, CBRE dự báo nguồn cung thị trường Hà Nội có khoảng 31.000 căn hộ mới trong năm nay, chủ yếu ở các vùng ven như Đan Phượng, Long Biên, Đông Anh... Với phân khúc nhà thấp tầng, hãng này ước tính Thủ đô đón thêm trên 7.000 sản phẩm trong hai năm tới.

"Nguồn cung mới hết khan hiếm và tâm lý người mua ổn định trở lại khiến chung cư khó hút dòng tiền đầu tư mạnh như năm ngoái", ông Toản cho hay.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), nhìn nhận việc dùng đòn bẩy tài chính để "ôm" bất động sản chờ tăng giá khiến nhà đầu tư gặp rủi ro lớn. Bởi tâm lý sang tay nhanh, người mua sau tăng thêm một vài giá so với chủ sở hữu trước, khiến mức chênh lệch trên thị trường chung cư lên đến 50-100% .

"Đến khi áp lực nợ ngân hàng quá lớn, nhà đầu tư sẽ buộc phải bán tháo do đặt kỳ vọng tăng giá quá cao", Phó chủ tịch VNBA cho hay.

Ngọc Diễm