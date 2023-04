Nhiều chủ quán trình báo sập bẫy 'đặt tiệc cho khách VIP'

Đồng NaiChủ quán thấy khách đặt bàn tiệc với số lượng lớn, nhờ mua hộ rượu làm quà biếu khách VIP tại đầu mối cho sẵn nên tin tưởng chuyển tiền mua giúp rồi bị cắt liên lạc.

Ngày 20/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an huyện Trảng Bom, Long Thành đang điều tra nhiều vụ lừa đảo nhằm vào nhà hàng, quán cơm.

Trình báo cảnh sát, bà chủ nhà hàng lớn ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, cho biết chiều 16/4 có người gọi điện thoại xưng tên Vũ, giáo viên của trường học ở địa phương, muốn đặt tiệc đãi nhiều khách VIP. Anh này yêu cầu nhà hàng chuẩn bị rượu vang Pháp, nêu rõ tên nhãn hiệu.

Chủ nhà hàng yêu cầu khách đặt cọc trước, chuyển tiền vào tài khoản của chồng bà. Một lúc sau "nam giáo viên" gửi ảnh chụp màn hình một giao dịch chuyển tiền thành công 422 triệu đồng, đồng thời đề nghị bà chủ liên hệ với tài khoản Zalo có tên Royal Wine để mua loại rượu này với lời nhắn "khách thường uống rượu tại đây".

Kiểm tra tài khoản của chồng chưa thấy có tiền, chủ nhà hàng gọi điện đến ngân hàng xác minh thì được trả lời có thể do vào cuối tuần nên mấy tiếng sau tiền mới vào tài khoản.

Nghĩ tiền "vào chậm", nữ chủ quán liên hệ với tài khoản Zalo có tên Royal Wine đặt mua 40 thùng rượu vang. Trong buổi sáng 17/4, bà thanh toán 40 thùng rượu vang, chuyển khoản tổng cộng 300 triệu đồng.

Theo trình báo, "nam giáo viên" sau đó tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu mua thêm 50 thùng rượu vang và gửi bản sao kê đã chuyển khoản thêm 515 triệu đồng. Từ lúc này, vợ chồng nạn nhân không liên lạc được với "nam giáo viên". Người có tên Royal Wine cũng cắt liên lạc.

Hình ảnh khách gửi cho bà chủ nhà hàng ở thị trấn Trảng Bom khi giao dịch qua điện thoại, nhờ mua hộ rượu. Ảnh: Thái Hà

Vào giữa tháng 4, một nữ chủ quán cơm gà ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom cũng nhận cuộc gọi từ người đàn ông xưng danh "giáo viên" đặt bốn bàn tiệc và rượu vang phục vụ liên hoan các thầy cô giáo trong trường. Với thủ đoạn y hệt, người này yêu cầu chủ quán mua rượu giúp vang Pháp để "tiếp sếp" và giới thiệu người bán.

Theo trình báo, nhận được bản chụp chuyển khoản 103 triệu thành công, dù chưa thấy tiền về tài khoản, chủ quán vẫn tin tưởng chuyển tiền mua rượu 113 triệu đồng. Khi không liên lạc được với "giáo viên đặt tiệc", và bên bán rượu để nhận hàng, chủ quán mới biết bị lừa.

"Do nghĩ là giáo viên đặt nên em chủ quan. Mong công an bắt nhóm này và mọi người cần cảnh giác, tránh mất tiền oan", nữ chủ quán cơm gà trình bày với công an.

Trước đó chiều 7/3, người quản lý của nhà hàng lớn tại xã Long Đức, huyện Long Thành bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo tên "Văn Hiệp" ngỏ ý đặt tiệc. Khách giới thiệu đang làm việc tại công ty Hàn Quốc đóng trên địa bàn, muốn đặt tiệc phục vụ cho khoảng 30 khách là đối tác Hàn Quốc nên cần rượu vang Pháp kèm ít nước hồng sâm làm quà, do "mấy ông sếp này khó tính lắm".

Không tìm được loại rượu vang và loại nước hồng sâm này, nhà hàng đã liên lạc lại với khách thì được giới thiệu liên hệ mua tại một tài khoản Zalo khác. Thấy khách gửi bản chụp chuyển khoản thành công 350 triệu đồng tiền đặt tiệc và mua giúp hàng nhưng tài khoản chưa thấy có tiền, chủ quán vẫn tin tưởng, nghĩ "về chậm"

Gần đến giờ hẹn đón khách mà chưa mua được rượu vang, trong khi khách hàng liên tục gọi điện hối thúc, nhà hàng đã chuyển khoản mua rượu cho tài khoản Zalo trên với số tiền 350 triệu đồng để nhanh có hàng. Sau đó, khi tất cả số điện thoại và tài khoản Zalo đều không liên lạc được, nhà hàng mới biết bị lừa.

Công an huyện Trảng Bom nhận định kẻ gian đã lợi dụng thời điểm kinh tế khó khăn, các quán ăn, nhà hàng vắng khách nên khi có người gọi điện đặt tiệc số lượng lớn thì phấn khởi, tin tưởng nên chủ quan.

Phước Tuấn