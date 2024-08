Nhiều chủ đầu tư địa ốc rục rịch mở bán dự án mới

Sau thời gian dài yên ắng, nhiều dự án phía Nam bắt đầu động thổ, triển khai bán hàng từ đầu tháng 8, đón tín hiệu tích cực từ chính sách luật mới.

Cụ thể, Gamuda Land đã nhận đặt chỗ cho dự án thấp tầng The Meadow tại huyện Bình Chánh từ đầu tháng 8. The Meadow có quy mô 5 ha, gồm 212 căn nhà phố và biệt thự, đây là dự án nhà thấp tầng hiếm hoi mở bán tại TP HCM trong năm nay.

Quốc Cường Gia Lai mới đây cũng mở lại giỏ hàng đặt chỗ cho 400 căn hộ thuộc dự án Lavida Plus tại quận 7. Giá Rumor (dự kiến) khoảng 45 triệu đồng mỗi m2 và sẽ mở bán chính thức vào tháng 9 tới.

Tập đoàn Nam Long cũng thông báo sẽ mở bán giai đoạn mới phân khu cao tầng thuộc khu đô thị Mizuki Park Bình Chánh vào tháng 9. Bên cạnh đó, một số dự án hiện hữu tại TP Thủ Đức đã lên kế hoạch mở bán rổ hàng mới từ cuối tháng sau.

Hình ảnh một dự án vừa khởi công tháng 8 tại TP Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: Thúy An

So với TP HCM, thị trường Bình Dương có phần nhộn nhịp hơn. Riêng tháng 8, đây là địa phương có nhiều dự án mở bán nhất khu vực phía Nam. Theo đó, Bcons Group chuẩn bị ra mắt dự án Bcons Avenue với 528 căn chung cư, giá dự kiến 35-42 triệu đồng mỗi m2; Phú Đông Group đang chào bán 780 căn hộ Phú Đông SkyOne với giá từ 32 triệu đồng mỗi m2; Công ty C-Holdings mở bán dự án The Felix với giá 33-40 triệu đồng mỗi m2...

Đầu tháng 8, địa phương này cũng có thêm 2 dự án chung cư khởi công. Một dự án thuộc phân khúc cao cấp là phân khu Orchard Hill, nằm trong khu đô thị Sycamore của CapitaLand Development. Phân khu này gồm hai tòa tháp cao tầng, quy mô 774 căn hộ, giá dự kiến trên mức 50 triệu đồng mỗi m2. Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ mở bán chính thức vào quý IV.

Dự án còn lại là căn hộ TT AVIO tại trung tâm TP Dĩ An. Đây là dự án đầu tiên được triển khai bởi liên doanh Cosmos Initia (thành viên Daiwa House Group), Công ty cổ phần Đầu tư TT Capital và Koterasu Group, quy mô 2.000 căn hộ, diện tích trung bình dưới 60 m2. 80% trong số này có giá trên dưới 35 triệu đồng mỗi m2.

Ở khu vực phía Tây, tỉnh Long An cũng vừa có thêm dự án mới động thổ là khu dân cư An Huy Mỹ Việt tại huyện Đức Hòa. Dự án quy mô khoảng 60 ha với gần 2.500 sản phẩm bao gồm shophouse, nhà phố liên kế, biệt thự do Công ty cổ phần Địa ốc An Huy làm chủ đầu tư. Hay tại Cần Thơ, KITA Invest cũng khởi công dự án Stella Icon - thuộc Khu đô thị KITA Airport City - có tổng mức đầu tư khoảng 440 tỷ đồng. Dự án này cung cấp ra thị trường 294 căn hộ, giá dự kiến khoảng dưới 40 triệu đồng một m2 và mở bán vào quý IV.

Theo số liệu từ Cushman & Wakefield Việt Nam, từ nay đến cuối năm, TP HCM và các tỉnh lân cận sẽ đón thêm khoảng 4.000 căn hộ mới. Còn DKRA Group, cho biết 6 tháng cuối năm, thị trường phía Nam dự báo ít nhất có từ 2.500-3.500 căn hộ chào bán mới, tập trung chủ yếu ở TP HCM và Bình Dương. Trong đó, căn hộ cao cấp, hạng sang sẽ tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại TP HCM, còn phân khúc trung cấp, bình dân sẽ tập trung ở các thị trường giáp ranh.

Nguồn cung căn hộ mới khả quan cũng được thể hiện qua nghiên cứu của Đat Xanh Services khi cho biết nửa cuối năm, bất động sản cả nước sẽ đón nhận hơn 17.000 sản phẩm từ khoảng 50 dự án mới, tăng khoảng 26%. Loại hình căn hộ ở tiếp tục dẫn dắt thị trường với hơn 12.000 sản phẩm, chủ yếu thuộc phân khúc trung - cao cấp.

Nhìn nhận diễn biến trên, bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Kinh doanh Dat Xanh Services, cho rằng quý III luôn là thời điểm các chủ đầu tư bắt đầu triển khai giới thiệu, mở bán dự án mới nhằm kịp hoàn thành các kế hoạch kinh doanh và bắt nhịp thị trường đang có dấu hiệu cải thiện.

Theo bà, các chủ đầu tư cũng đang khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện kinh doanh để phù hợp với các Luật mới. Nhiều sàn môi giới bất động sản đã bắt đầu tập trung đào tạo, tuyển dụng nhân sự đủ điều kiện hành nghề theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc chuyên trang Batdongsan, nhận định yếu tố quan trọng tác động mạnh lên thị trường bất động sản hiện nay là các luật chuyên ngành mới gồm: Luật Đất đai 2024, Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực sớm từ ngày 1/8.

Riêng Luật Đất đai 2024, theo ông, được kỳ vọng sẽ làm tăng tính minh bạch của thị trường, đơn giản hóa thủ tục pháp lý và tháo gỡ "nút thắt" nguồn cung. Thị trường sẽ cải thiện rõ nét hơn về thanh khoản và có thể trong nửa cuối năm nay, bất động sản sẽ bắt đầu sôi động dần trở lại.

Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp bất động sản vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Trong đó, nhu cầu tiêu dùng tăng chậm hơn kỳ vọng khi dư nợ tín dụng cho hoạt động tiêu dùng bất động sản có xu hướng giảm cả về quy mô lẫn tỷ trọng trước định hướng điều hành của cơ quan quản lý.

Ngoài ra, nợ xấu tại nhiều ngân hàng đang gia tăng khiến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các chủ đầu tư dự án khó khăn hơn, trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản sẽ tiếp tục gánh chịu áp lực lớn từ lượng trái phiếu đáo hạn trong thời gian tới.

Phương Uyên