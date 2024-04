Nhiều chủ bưu cục nhận định ngành chuyển phát còn tiềm năng lớn

Các nhà đầu tư của BEST Express nhận định ngành chuyển phát nhanh còn nhiều tiềm năng, tại chuỗi hội nghị đối tác nhượng quyền, diễn ra trong tháng tư.

Theo số liệu ban lãnh đạo BEST Express công bố đến đối tác nhượng quyền toàn quốc trong chuỗi sự kiện họp mặt đối tác vừa diễn ra trên toàn quốc, hệ thống bưu cục BEST Express toàn quốc đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong các tháng đầu năm. Tính đến đầu tháng tư, lượng bưu kiện được xử lý bởi hệ thống bưu cục nhượng quyền đã tăng lên gần 25% so với lượng đơn ghi nhận vào cuối năm 2023.

Trong đó, các chỉ số về vận hành và sản lượng bưu kiện đều tăng thể hiện tốc độ tăng trưởng về chất lượng vận hành, chăm sóc khách hàng và số lượng bưu kiện bưu cục tự khai thác trên toàn quốc.

Chia sẻ về tình hình hoạt động cụ thể tại các khu vực, chủ đầu tư của các bưu cục nhượng quyền BEST Express trên toàn quốc đều có chung nhận định ngành logistics nói chung và chuyển phát nhanh nói riêng sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Anh Lê Minh Hải, chủ bưu cục nhượng quyền BEST Express tại Biên Hòa chia sẻ về tiềm năng phát triển ngành chuyển phát nhanh tại Đồng Nai. Ảnh: BEST Express

Anh Lê Minh Hải, chủ bưu cục nhượng quyền BEST Express tại Biên Hòa cho biết trong suốt gần 5 năm kinh doanh bưu cục chuyển phát nhanh, anh ghi nhận mức tăng trưởng đều. "Từ năm 2019 đến nay lượng đơn bưu cục tôi giao nhận đều tăng, trung bình năm sau tăng hơn 30% so với năm trước, số lượng shop kinh doanh online trong khu vực cũng ngày một tăng lên", anh Hải cho hay.

Chị Phạm Thị Thanh (thứ 4 từ trái sang), chủ hệ thống bưu cục chuyển phát nhanh tại Lào Cai tham dự Hội nghị Đối tác Nhượng quyền. Ảnh: BEST Express

Chị Phạm Thị Thanh, chủ bưu cục nhượng quyền tại Lào Cai cho biết để đáp ứng nhu cầu gửi hàng của các shop trong vùng, năm 2023 chị đã mở thêm bưu cục thứ hai và tuyển thêm nhân sự để xử lý hàng hóa. "Khu vực Lào Cai có lợi thế tiếp giáp Trung Quốc, các shop trong khu vực lấy nguồn hàng từ nước bạn về để kinh doanh và phân phối toàn quốc do đó nhu cầu chuyển phát tăng cao", chị Thanh nói. Hiện mỗi tháng bưu cục chị xử lý hơn 100.000 bưu kiện từ các shop đối tác gửi đi toàn quốc.

Anh Nguyễn Nhân Huy, chủ bưu cục Hải Châu (Đà Nẵng). Ảnh: BEST Express

Anh Nguyễn Nhân Huy, chủ bưu cục Hải Châu (Đà Nẵng) cũng chia sẻ, khu vực Đà Nẵng và miền Trung đang tăng trưởng nhanh về thương mại điện tử, nhu cầu mua hàng online vẫn sẽ tăng theo từng năm. Bưu cục của anh đã chuẩn bị kỹ về chất lượng dịch vụ, chiến lược chăm sóc khách hàng để sẵn sàng phát triển sale kiện, thu hút thêm shop online sử dụng dịch vụ. "Kế hoạch phát triển lượng đơn sale tự khai thác của bưu cục tôi là 10.000 bưu kiện mỗi tháng vào quý ba", anh chia sẻ thêm.

Ban lãnh đạo BEST Express cho biết thời gian tới sẽ tăng cường chính sách hỗ trợ bưu cục để giúp các bưu cục có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh, mở rộng quy mô khai thác hàng hóa để phát huy hết tiềm năng để phát triển hoạt động chuyển phát nhanh tại địa phương. Hệ thống đồng thời thiết lập nhiều chương trình ưu đãi dành cho đối tác nhượng quyền mới, giúp bưu cục mới có tài nguyên thuận lợi hơn trong thời gian đầu vận hành.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới gần 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên cả nước. Năng lực xử lý đơn hàng của hệ thống đạt đến 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Với kinh nghiệm 17 năm hoạt động trong ngành logistics, BEST mang đến các nhà đầu tư Việt Nam mô hình kinh doanh nhượng quyền chuyển phát nhanh với nhiều tài nguyên về nguồn khách hàng, mạng lưới dịch vụ, hệ thống quản lý và công nghệ vận hành, giúp các đối tác nhanh chóng ổn định và phát triển quy mô kinh doanh.

Các bưu cục nhượng quyền hoạt động như một đại lý giao hàng của BEST, phụ trách giao nhận hàng và sale kiện trong khu vực hoạt động mình khai thác. Chi phí nhượng quyền thương hiệu dao động từ 300 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng tùy theo khu vực địa lý và quy mô bưu cục.

Thế Đan