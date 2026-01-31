Nhiều chợ cóc ở Hà Nội bị giải tỏa

Điểm kinh doanh buôn bán tấp nập trên phố Nguyễn Đổng Chi (Từ Liêm) hay phố Cầu Mới (Đống Đa) đã được giải tỏa, trả lại lòng đường, vỉa hè thông thoáng.

Chiều 30/1, chính quyền phường Từ Liêm cắt cử lực lượng phá dỡ mái che, yêu cầu tiểu thương ngừng bán hàng dưới lòng đường trên phố Nguyễn Đổng Chi. Con phố kéo dài gần một km, rộng khoảng 3,5 m, thông với đường Hồ Tùng Mậu và Hàm Nghi, từ lâu bị hàng chục tiểu thương chiếm dụng làm chỗ kinh doanh thực phẩm, rau củ, hải sản... Trên phố có trường Tiểu học Cầu Diễn nên vào giờ cao điểm sáng và chiều, phố kẹt cứng do nhiều người dừng xe mua bán.

Dù đã được thông báo từ trước, tiểu thương vẫn chưa di dời. Khi công an phường cùng trật tự đô thị tới, tiểu thương nhốn nháo, chỉ kịp bê hàng hóa để vào trong nhà, có người bê đồ cất vào sâu trong ngõ để tránh bị thu giữ.

Cán bộ trật tự đô thị đến từng nhà yêu cầu tiểu thương chủ động dỡ mái che, thu gọn hàng hóa. Có trường hợp không hợp tác, lực lượng chức năng phải cưỡng chế tháo dỡ mái che, đưa lên xe thùng chở về trụ sở.

Chợ cóc trên đường Nguyễn Đổng Chi nằm trong 75 chợ thuộc nhóm 1 bị giải tỏa trước ngày 30/1 theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội. Nhóm này gồm các chợ cóc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, là điểm nóng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Nhiều chợ cóc ở Hà Nội bị xóa bỏ Chính quyền và người dân dỡ bỏ mái che ở phố Nguyễn Đổng Chi. Video: Việt An Cách phố Nguyễn Đông Chi gần 10 km, tại phố Cầu Mới, phường Đống Đa, chợ cóc vốn tấp nập buôn bán trên lòng đường đã được dẹp. Hơn một tuần nay, phố Cầu Mới không còn cảnh buôn bán gây ùn ứ vào giờ cao điểm. Sau khi dẹp bỏ chợ, chính quyền căng biển cấm họp chợ, cho trải thảm nhựa mặt đường, làm thêm dải phân cách để trồng cây. "Mọi thứ trở nên khang trang hơn trước rất nhiều, đặc biệt là không còn mùi hôi thối từ rác thải do khu chợ cóc để lại", ông Nguyễn Trí, nhà gần chợ cóc, chia sẻ. Bí thư phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt cho hay phường có chợ Cầu Mới trong danh sách phải giải tỏa trước ngày 30/1. Thực hiện yêu cầu của thành phố, phường đã họp và giao lực lượng tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành, đồng thời cắt cử người ứng trực giám sát, xử lý trường hợp vi phạm. Theo ông Việt, hầu hết người kinh doanh ở chợ Cầu Mới đến từ địa bàn khác, nên chính quyền vừa quyết liệt giải tỏa, nhưng cũng giải thích, lắng nghe nguyện vọng của bà con và định hướng họ tới kinh doanh ở các chợ đầu mối. Song song với đó, phường giao phòng ban chuyên môn rà soát thực trạng hoạt động của các chợ trên địa bàn, bao gồm số hộ kinh doanh cố định, không cố định, tỷ lệ lấp đầy và tình trạng hạ tầng chợ. Trên cơ sở đó, phường xây dựng phương án bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh vào vị trí phù hợp trong chợ, tạo điều kiện để tiểu thương ổn định kinh doanh lâu dài, đúng quy định.

Phố Cầu Mới sau khi giải tỏa chợ cóc. Ảnh: Việt An

Tại phường Hoàng Liệt, chính quyền đã giải tỏa hai chợ cóc tại ngách 54/4 đường Ngọc Hồi (hình thành trên khu đất lưu không giữa các nhà tập thể cũ thuộc tổ dân phố số 8 Liên Cơ) với quy mô khoảng 300 m2; chợ tạm tại ngõ 123 Bằng Liệt rộng khoảng 600 m2.

Tại chợ cóc, chợ tạm ngõ 88, đường Khuyến Lương; khu vực gần Đình, chùa Thúy Lĩnh, phố Thúy Lĩnh và từ số nhà 683 đến 749 đường Nguyễn Khoái, UBND phường Lĩnh Nam đã cho người tháo dỡ, thu dọn mái che, mái vẩy, bục bệ, mặt bằng và bàn giao toàn bộ diện tích đất công về UBND phường quản lý.

Trong khi đó, phường Tương Mai vận động nhân dân trên địa bàn không mua bán tại các điểm chợ không phù hợp quy hoạch, tụ điểm kinh doanh tự phát để đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông... Phường đồng thời giải tỏa hai điểm chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát với 278 hộ kinh doanh, dựng rào để chống tái lấn chiếm sau khi giải tỏa.

Theo tổng hợp của UBND các xã, phường, đến ngày 31/1, toàn thành phố đã sắp xếp được 98/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. 133 điểm còn lại tiếp tục được xử lý theo lộ trình trong giai đoạn 2026-2027. Điều lãnh đạo chính quyền phường cũng như người dân quan tâm nhất là việc duy trì đường thông, hè thoáng ở các điểm từng là chợ cóc. Bởi cận Tết, nhu cầu mua bán tăng, tiểu thương có thể tái lấn chiếm. Lực lượng chức năng khó duy trì 24/24h để xử lý.

Hà Nội hiện có 468 chợ, gồm 16 chợ hạng 1, 59 chợ hạng 2, 346 chợ hạng 3 và 47 chợ chưa phân hạng; trong đó có 213 chợ khu vực đô thị và 255 chợ khu vực nông thôn. Toàn thành phố còn 6 xã, phường chưa có chợ, gồm: Lĩnh Nam, Phương Liệt, Yên Sở, Hồng Sơn, Yên Bài và Thư Lâm.

Trước đó UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị. Mục tiêu của kế hoạch là giải tỏa triệt để các chợ cóc hiện có, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

Theo rà soát, thành phố phân loại các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thành 4 nhóm để triển khai lộ trình xử lý. Nhóm 1 phải giải tỏa cấp bách trước ngày 30/1/2026. Nhóm 2 là các chợ cóc dưới 50 hộ kinh doanh, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026. Nhóm 3 gồm chợ cóc từ 50 đến 100 hộ kinh doanh, hoàn thành trước ngày 30/12/2026. Nhóm 4 là các chợ cóc trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu năm, tính chất phức tạp, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

Võ Hải - Việt An