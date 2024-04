Nhiều chính trị gia châu Âu chơi TikTok bất chấp lo ngại

Nhiều chính trị gia châu Âu đang sử dụng TikTok để tiếp cận cử tri trẻ, cho rằng lợi ích mang lại sẽ vượt trên lo ngại về an ninh.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 8/4 thông báo mở tài khoản trên TikTok. "Tôi sẽ không nhảy múa, tôi hứa", ông viết trên X.

Người phát ngôn Steffen Hebestreit của ông Scholz cho biết kênh TikTok này sẽ "tăng cường cung cấp thông tin tới người dân, những người ngày càng muốn xây dựng kiến thức cho bản thân và thảo luận chính trị", đồng thời cung cấp "cái nhìn hậu trường về cuộc sống hàng ngày của chính phủ".

Thủ tướng Đức bắt đầu chơi TikTok Video đầu tiên trên tài khoản TikTok của Thủ tướng Đức ngày 9/4. Video: TikTok/@TeamBundeskanzler

Thủ tướng Scholz là lãnh đạo mới nhất ở châu Âu sử dụng TikTok, tiếp nối hàng loạt chính trị gia trong thời gian qua. Hồi tháng 3, Simon Harris tìm đến TikTok, nền tảng yêu thích của ông, để bày tỏ cảm xúc khi sắp trở thành tân Thủ tướng Ireland. Trong thông điệp "Cảm ơn" gửi đến 95.000 người theo dõi, người được mệnh danh "Thủ tướng TikTok" kể về hành trình từ "một thiếu niên đầy tâm trạng" đến khi trở thành lãnh đạo trẻ nhất lịch sử nước này ở tuổi 37. Ông đã bắt đầu dùng TikTok từ tháng 3/2021 và đăng các video đời thường dài 60 giây về việc đang pha trà hoặc xe, bóng đá.

Một chính trị gia nổi tiếng khác là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng sử dụng TikTok từ năm 2020 và có 4 triệu người theo dõi.

Tại Đức, mới chỉ có một số chính trị gia cấp cao bắt đầu gia nhập nền tảng, như Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach gia nhập hồi tháng 3. "Cuộc cách mạng trên TikTok bắt đầu từ hôm nay. Không thể để mạng xã hội rơi vào tay AfD", ông nói, đề cập tới đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức, đảng giành được số phiếu ủng hộ lớn thứ hai nước này theo các cuộc thăm dò gần đây.

AfD đang chiếm ưu thế trên TikTok với 411.000 người theo dõi, trong khi ứng viên hàng đầu của đảng là Maximilian Krah có 41.000 người. "Các đảng phái còn lại đang hoảng hốt, phải tìm cách để ngăn nền tảng này và lượng lớn cử tri trẻ tuổi rơi vào tay AfD", nhà tư vấn chính trị Johannes Hillje cho hay.

Một người dùng điện thoại trước logo TikTok. Ảnh: Reuters

TikTok đang bị soi xét ở các nước phương Tây, do lo ngại nguy cơ dữ liệu người dùng rơi vào tay Trung Quốc. Các cơ quan an ninh Đức từng cảnh báo người dân không sử dụng TikTok, trong khi quốc hội Mỹ đe dọa cấm hoàn toàn ứng dụng. Nền tảng video ngắn khẳng định các cảnh báo này không có cơ sở, nhấn mạnh họ không thu thập dữ liệu nhiều hơn những ứng dụng khác. Nhằm hạn chế lo ngại, TikTok năm ngoái khai trương cơ sở lưu trữ dữ liệu của người dùng châu Âu tại thủ đô Dublin của Ireland, đồng thời thuê công ty an ninh độc lập để giám sát dòng dữ liệu trên ứng dụng.

Bộ trưởng Lauterbach nói ông vẫn dè dặt với TikTok, nhưng không phủ nhận hiệu quả của nó. "Việc tôi dùng TikTok không làm tăng tính hợp pháp cho nó", ông cho hay và khẳng định chỉ truy cập app trên điện thoại mua riêng để tránh rò rỉ dữ liệu.

Đội ngũ cố vấn của Tổng thống Macron cũng nói ông coi tính hữu ích của nền tảng và nhu cầu quản lý nó là hai vấn đề riêng rẽ. "Không thể phớt lờ cộng đồng người dùng TikTok, khi phần lớn trong số họ không đọc báo hay xem truyền hình", một cố vấn giấu tên nói.

Anh và Áo hiện cấm nhân viên chính phủ cài TikTok trên điện thoại làm việc từ do lo ngại an ninh, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng các nước châu Âu sẽ ngày càng khó bỏ qua TikTok. Khảo sát do Viện Nghiên cứu Báo chí của Reuters tiến hành năm 2023 cho thấy số người xem tin tức trên TikTok liên tục gia tăng, với 20% người trong độ tuổi 18-24 sử dụng nền tảng này để cập nhật tin tức.

Tại Anh, quan chức cấp cao nhất hiện diện thường xuyên trên TikTok là Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps. Khi lệnh cấm của chính phủ có hiệu lực, ông đăng video trích đoạn phim Wolf of Wall Street, trong đó nhân vật Jordan Belfort tuyên bố "sẽ không rời đi". Ông khẳng định chưa bao giờ dùng TikTok trên thiết bị của chính phủ và lệnh cấm là quyết định hợp lý.

Chính phủ Bỉ cũng yêu cầu bộ trưởng và công chức không sử dụng TikTok trên thiết bị do nhà nước cung cấp, nhưng nhiều chính trị gia lách luật bằng cách cài ứng dụng trên thiết bị riêng.

"Một trong những lý do chúng tôi sử dụng TikTok là vì không muốn để phe cực hữu hay cực tả độc chiếm nền tảng. Người trẻ thường lấy tin tức từ mạng xã hội và TikTok là một trong những nền tảng lớn nhất. Một số chính trị gia thoải mái với điều đó, số khác thì không", phát ngôn viên đảng Xanh của Bỉ cho hay.

Điệp Anh (theo Reuters)