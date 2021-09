Nhiều cha mẹ nhờ con cái thực hiện tiếp ước mơ dang dở

Đọc bài: "Mẹ kỳ vọng quá nhiều ở tôi", xin chia sẻ với bạn cách tôi trò chuyện và tâm sự với mẹ, để mẹ hiểu mình hơn.

Mẹ và chúng ta có khác biệt về tuổi tác, suy nghĩ, hoàn cảnh xã hội, nhân sinh...

Tôi nghĩ không riêng gì mẹ bạn đâu, nhiều cha mẹ đem mơ ước và hoài bão của mình chưa thực hiện được để nhờ con cái tiếp tục làm. Tôi đôi lần tâm sự nhỏ to, cứng có mềm có, mong mẹ hãy buông bỏ nhiều điều, tập trung cho sức khỏe, sống hạnh phúc tại tâm, bình an là đã thương con rất nhiều rồi. Tôi mong muốn mẹ bớt lo lắng cho các con, bớt so sánh con với người khác. Cũng mong ba mẹ hiểu rằng con cái có cuộc đời riêng, sẽ có những thử thách phải trải nghiệm để trưởng thành, ba mẹ không thể sống thay con hay ngược lại. Nếu thương các con, ba mẹ hãy tập trung thương bản thân trước, để con còn tập trung cho những thứ khác, cho con 5 năm phấn đấu để sau đó ba mẹ sẽ yên tâm về con hơn.

Tôi chia sẻ, trao đổi nhiều lần với mẹ, mẹ cũng hiểu đôi chút. Để làm được như vậy, bạn phải đủ hạnh phúc và sự mạnh mẽ từ tâm, có trường năng lượng đủ cao để không bị năng lượng thấp của mẹ hay chị gái kéo mình xuống. Bạn cũng cần biết cách chia sẻ hay nói như thế nào để người thân hiểu; tránh việc cứ nghĩ mình đang thành thật, thẳng thắn mà vô tình làm tổn thương người thân.

Hằng

