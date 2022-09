Nhiều cây xăng ở Đồng Tháp, An Giang vẫn đóng cửa

Đồng Tháp, An Giang hiện vẫn tiếp tục ghi nhận một số cây xăng đóng cửa, ngưng bán do thiếu nguồn cung.

Tại An Giang nơi có 576 cây xăng đang hoạt động, hôm qua đoàn kiểm tra Quản lý thị trường ghi nhận 21 cửa hàng hết xăng dầu (chủ yếu là dầu). Đến hôm nay, nhiều cửa hàng vẫn chưa có nguồn hàng để bán lại.

Ngoài ra, ba cửa hàng đóng cửa không có lý do. Cục quản lý thị trường yêu cầu chủ cửa hàng nếu không kinh doanh, phải liên hệ Sở Công Thương trả giấy phép.

Trước đó, 7 cửa hàng có nhu cầu nghỉ bán đã liên hệ Sở Công Thương An Giang trả giấy phép kinh doanh. Nguyên nhân được các doanh nghiệp bán lẻ này đưa ra là hết vốn, không thể bán tiếp. Bên cạnh đó, khoảng 20 chủ cửa hàng gửi thông báo tạm dừng kinh doanh do hoa hồng thấp, thua lỗ hoặc đau ốm. Sở Công Thương An Giang hiện xem xét chấp thuận một trường hợp do chủ cây xăng điều trị bệnh theo chỉ định.

Tương tự, tại Đồng Tháp hiện vẫn ghi nhận một số cây xăng đóng cửa. Nguyên nhân cũng do nguồn hàng không đủ bán, một số trường hợp chủ cửa hàng tuổi cao không còn khả năng duy trì hoạt động, chuẩn bị bàn giao cho nhà đầu tư mới hoặc lãi không đủ chi phí vận hành,...

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó cục trưởng Cục quản lý thị trường cho rằng, hiện nay quy định về dự trữ nguồn hàng chỉ áp dụng cho doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp phân phối, còn đối với chủ cửa hàng bán lẻ thì chưa.

Do đó, khi kiểm tra rất khó xử lý với cây xăng hết hàng. "Trong tình hình mới, cần có quy định cho các cây xăng phải có dự trữ hàng trong thời gian nhất định để họ chủ động nhập hàng", bà Huệ đề xuất.

Đoàn kiểm tra đo bồn chứa xăng, dầu của một cửa hàng đóng cửa tại An Giang ngày 7/9. Ảnh: Nguyễn Khánh

Cách đây 4 ngày, Cục Quản lý thị trường An Giang tổ chức họp với các đơn vị liên quan để trao đổi, bàn giải pháp ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Các bên đều nêu ra những khó khăn do nguồn hàng bị đứt gãy, chủ doanh nghiệp bán lẻ khó tiếp cận nguồn hàng, bên cạnh một số có tâm lý lỗ vốn nên e dè không muốn nhập hàng.

Ông Hồng Phong, Chủ tịch Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang, chiếm 26% thị phần của tỉnh) trong cuộc họp này nhận định, 6 tháng đầu năm, giá nhiên liệu tăng giảm đan xen. Khi giá giảm sâu, các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối thường giảm dự trữ tồn kho để giảm lỗ. Lúc giá đảo chiều tăng mạnh trở lại, do nguồn xăng dầu tồn kho thấp, dẫn đến thiếu nguồn cung cục bộ ra thị trường.

Hiện nay, nhiều cửa hàng bán lẻ trên địa bàn đóng cửa dẫn đến áp lực mua hàng dồn về các cây xăng của hệ thống Petrolimex. "Có thời điểm nhu cầu tăng 60% so với mức bình quân. Nếu nguồn cung trên địa bàn tiếp tục thiếu, nhỏ giọt, chúng tôi cũng khó cầm cự nổi", ông Phong nói.

Đại diện doanh nghiệp này kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra đầu mối cung ứng, buộc họ có trách nhiệm với hệ thống bán lẻ đã ký kết; điều chỉnh giá xăng dầu đúng ngày, đúng chu kỳ không kể ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết; tính toán chi phí định mức kinh doanh và lợi nhuận,...

Ông Nguyễn Ngọc Thới, chủ doanh nghiệp tư nhân An Kiên cũng cho rằng, doanh nghiệp nào kinh doanh cũng muốn có lãi. Khi giá nhiên liệu tăng, hoa hồng bằng 0 nên rất khó cho các địa lý, thương nhân phân phối.

"Nhận hàng mà hoa hồng bằng 0, chúng tôi lỗ chi phí vận chuyển, nếu kéo dài thì không bù đắp nổi. Các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn không muốn cung cấp, đại lý lỗ nên e dè không muốn nhận hàng", ông nói.

Trong khi đó, tình hình cung ứng xăng dầu ở các tỉnh khác như Bình Dương, TP HCM, Hà Nội bớt căng thẳng hơn. Giám đốc một doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Bình Dương cho biết, lượng xăng được nhập về cửa hàng 3 ngày qua đã ổn định hơn. Riêng với dầu, từ tối 7/9, các đầu mối cũng đã cung ứng vừa đủ để 8 cửa hàng của ông có thể hoạt động cầm chừng.

Lãnh đạo 12 cửa hàng xăng dầu ở TP HCM cũng cho hay đã nhập đủ nguồn xăng và dầu để cung ứng cho thị trường. "Mặc dù không quá dồi dào nhưng chúng tôi cam kết không để thiếu hụt hay đóng cửa cây xăng", ông nói.

Trong bối cảnh căng thẳng nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương ngày 6/9 cũng đã quyết định tạm dừng việc tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu với 5 doanh nghiệp đầu mối. Việc xử phạt này "sẽ được áp dụng trong thời điểm phù hợp".

Ngọc Tài - Thi Hà