Nhiều cầu thủ Ngoại hạng Anh bị tố dàn xếp tỷ số

Cựu trưởng đơn vị chống tội phạm thể thao Thụy Điển, ông Fredrik Gardare nói rằng nhiều cầu thủ Ngoại hạng Anh từng tham gia dàn xếp tỷ số.

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Gardare tiết lộ ông và đồng đội đã đột kích sòng bạc trái phép ở Stockholm cuối năm 2021. Nhiều điện thoại bị thu giữ, trong đó có một thiết bị chứa "bằng chứng rõ ràng" trên ứng dụng Telegram. Thiết bị cho thấy cầu thủ từ nhiều giải đấu châu Âu, bao gồm cả Ngoại hạng Anh, thông đồng với tội phạm để thao túng trận đấu.

Cảnh sát Fredrik Gardare trong một cuộc họp báo tại Thụy Điển năm 2021. Ảnh: AFP

"Đó là vụ việc rõ ràng nhất tôi từng xử lý", ông Gardare nói. "Bằng chứng nằm ngay trên điện thoại bị tịch thu. Đây là cơ hội tốt để hành động, nhưng cảnh sát đã khép lại hồ sơ tháng 12 cùng năm đó".

Theo ông, việc dàn xếp thường không xoay quanh kết quả chung cuộc, mà chủ yếu là các chi tiết nhỏ như thẻ vàng, phạt góc. Nghi vấn còn lan tới các trận quốc tế thuộc UEFA Nations League.

Thông tin này khiến Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) chịu sức ép lớn. FA khẳng định chưa nhận được hồ sơ chính thức từ phía Thụy Điển, nhưng sẵn sàng đánh giá nếu có. Trong khi, Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển thừa nhận từng nhận thông tin tổng quan từ cảnh sát, song không có dữ liệu cụ thể để xử lý.

Gardare từng nổi tiếng khi điều tra thành công vụ cựu tiền vệ Man City Dickson Etuhu dính bê bối hối lộ, nhằm dàn xếp trận đấu ở Thụy Điển. Etuhu bị kết tội và cấm tham gia bóng đá tại đây trong 5 năm.

Vì thế, lời cáo buộc lần này của ông Gardare càng khiến dư luận chú ý. Ông cho biết điện thoại chứa bằng chứng vẫn nằm trong tay cảnh sát Stockholm hoặc Cơ quan cảnh sát quốc gia, nhưng chưa có động thái tiếp theo. Ông kêu gọi giới chức Thụy Điển cũng như bóng đá châu Âu hành động để ngăn chặn tình trạng dàn xếp còn đang diễn ra.

"Đây là vấn đề quan trọng, không chỉ cho bóng đá Thụy Điển mà cả Anh và quốc tế. Nếu không xử lý, niềm tin với môn thể thao này sẽ bị phá hoại", ông nói thêm.

Tiền vệ West Ham, Lucas Paqueta cũng từng bị điều tra cá độ, khi anh bị cho là cố tình dính thẻ vàng trong các trận đấu. Nhưng tháng 7/2025, tiền vệ Brazil được xóa bỏ các cáo buộc.

Hiện cả cảnh sát Thụy Điển, FA và ban tổ chức Ngoại hạng Anh đều từ chối bình luận chi tiết về phát biểu của ông Gardare.

Hoàng An (theo Daily Mail)