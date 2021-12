Nhiều cao đẳng Mỹ rơi vào túng quẫn

Số lượng sinh viên giảm 15% so với 2019, đẩy một số trường cao đẳng cộng đồng vào nguy cơ phá sản trong khi những đại học hàng đầu lại đang ổn hơn bao giờ hết.

Trên khắp nước Mỹ, các trường cao đẳng đang rơi vào khủng hoảng. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Sinh viên Clearinghouse, số lượng sinh viên cao đẳng - đại học ở Mỹ năm 2021 giảm 3,5% so với 2020 và giảm 7,8% so với 2019; chủ yếu do đại dịch, khiến nhiều em bỏ học.

Trong đó, hệ thống cao đẳng cộng đồng sụt giảm mạnh nhất - 15% so với 2019. Sự sụt giảm này gây tổn hại đến nguồn học phí thu được, dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện tại, một số trường học quy mô nhỏ đã phải đóng cửa hoàn toàn.

Chủ tịch Cao đẳng Bloomfield ở New Jersey - Marcheta Evans - cho biết, trường có thể buộc phải đóng cửa sau năm học hiện tại. "Cao đẳng Bloomfield đã vật lộn với sự sụt giảm trong tuyển sinh suốt một thập kỷ qua. Đại dịch càng khiến những thách thức về tài chính trở nên trầm trọng hơn", Evans nói.

"Và, Bloomfield không phải là trường hợp độc nhất", bà cho biết thêm. Các cao đẳng như Judson College ở Alabama, Becker College ở Massachusetts và Concordia College ở New York cùng nhiều trường khác nữa đều đang lên kế hoạch đóng cửa.

Sinh viên ở Đại học Maryland. Ảnh: CNBC

Trong khi đó, các trường đại học hàng đầu lại đang hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Năm nay, một số trường, bao gồm nhiều trường trong Ivy League, có mức tăng kỷ lục về số lượng đơn đăng ký dự tuyển và thu nhập ròng.

Sam Pollack - thành viên cấp cao của Quỹ tài trợ NEPC - cho biết, mức tài trợ mà các trường này nhận được cũng tăng kỷ lục. Nhờ đó, các đại học hàng đầu như Harvard, Yale, Stanford và Princeton có thể tăng cường cung cấp hỗ trợ tài chính, giảm chi phí và tăng sức hấp dẫn đối với sinh viên trên toàn quốc.

Các gói viện trợ hào phóng có thể khiến học phí ban đầu tại các ngôi trường này trở nên phải chăng một cách đáng kinh ngạc. Theo dữ liệu từ The Princeton Review, trong năm nay, học phí, lệ phí và tiền sinh hoạt trung bình tại Đại học Yale là 77,750 USD. Nhưng học bổng trung bình lên tới hơn 59,000 USD.

Nếu không có cùng nguồn lực, các trường kém cạnh tranh hơn có nguy cơ mất nhiều sinh viên hơn nữa, Pollack nói. Giống như những gì đang xảy ra trên toàn quốc, đại dịch khiến "ngày càng có nhiều sự phân biệt giữa những người có và không có và điều đó dường như cũng đúng trong giáo dục".

Ở Mỹ, cao đẳng cộng đồng là các cơ sở giáo dục sau trung học, hệ hai năm. Cao đẳng cộng đồng cung cấp các chương trình học thuật khác nhau, học sinh sẽ được cấp chứng chỉ (certificates) hoặc bằng cao đẳng (associate degrees) với kiến thức và kỹ năng cho một số ngành nghề nhất định. Họ cũng có thể học chuyển tiếp và hoàn thành hai năm cuối tại một đại học bốn năm để có bằng cử nhân.

Có khoảng 13 triệu sinh viên đang học tại các trường cao đẳng cộng đồng trên khắp nước Mỹ.

Phương Anh (Theo CNBC)