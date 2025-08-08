Nhiều căn hộ cũ TP HCM tăng giá mạnh khi được gỡ vướng pháp lý

Các căn hộ cũ tại TP HCM đang rao bán với giá tăng 15-20% sau khi có thông tin được gỡ vướng pháp lý, chuẩn bị có sổ hồng.

Dự tính mua nhà để an cư sau gần hai năm thuê ở dự án Saigon Royal (quận 4 cũ), chị Hương (41 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết khá bất ngờ khi giá căn hộ tại đây tăng quá cao. Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 80 m2 hiện được chào giá gần 7,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 5,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, sau khi có tin dự án sắp được cấp sổ hồng.

Tương tự, Anh Đức (34 tuổi, kỹ sư IT) chia sẻ từng nhắm đến một căn hộ tại The Pegasuite (quận 8 cũ) giá khoảng 2,8 tỷ đồng hồi giữa năm 2024. Đến tháng 6 năm nay, khi rộ tin sắp có sổ, giá cũng bị đẩy lên 3,4 tỷ đồng. "Tôi tính vay thêm ngân hàng để mua, nhưng mức chênh 500-600 triệu đồng khiến kế hoạch bị phá sản," anh nói.

Ghi nhận từ VnExpress cho thấy, giá bán thứ cấp tại các dự án cũ, bàn giao nhiều năm nhưng chưa có sổ hồng, hiện đã tăng 15-20% sau khi có quyết định tháo gỡ pháp lý. Tại Saigon Royal, giá căn hộ từ mức 80 triệu đồng mỗi m2 hồi tháng 7/2024, hiện tăng lên trung bình 105 triệu đồng mỗi m2 (tăng hơn 20%). Dự án liền kề là The Tresor (39-39B Bến Vân Đồn) cũng ghi nhận đơn giá nhảy từ 60 triệu lên 85 triệu đồng mỗi m2, tăng 24% trong một năm.

Loạt dự án khác đã và đang trong quá trình xem xét cấp sổ hồng cũng ghi nhận đà tăng giá rõ rệt: The Pegasuite từ 45 triệu đồng lên 53 triệu đồng mỗi m2; The Sun Avenue từ 56 triệu lên 80 triệu đồng (tăng 50%); Kingston Residence từ 66 triệu lên 81 triệu đồng (tăng 24%); Lucky Palace từ 49 triệu lên 54 triệu đồng...

Bất động sản khu Đông TP HCM với các cao ốc, chung cư. Ảnh: Quỳnh Trần

Một số dự án giá vừa túi tiền cũng tăng đáng kể sau khi hoàn thiện pháp lý. Chung cư Sài Gòn Gateway từ 26-35 triệu đồng mỗi m2 năm ngoái, tăng lên 35-42 triệu đồng (tăng khoảng 22%); căn hộ The Park Residence cuối năm 2024 còn giao dịch quanh mức 30-33 triệu đồng, nay đã tăng lên 40-43 triệu đồng; TDH Riverview từ 28-32 triệu đồng lên 33-36 triệu đồng...

Theo dữ liệu từ JLL Việt Nam, quý II, giá chào bán thứ cấp căn hộ tại TP HCM đạt gần 100 triệu đồng mỗi m2, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyên trang Batdongsan thống kê, giá thứ cấp căn hộ TP HCM tăng từ 20-33% so với cùng kỳ 2024, với tốc độ tăng mạnh nhất tại khu Đông, đặc biệt dọc tuyến Xa lộ Hà Nội và khu Thủ Thiêm.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho thấy giá căn hộ trung bình tại TP HCM trong quý vừa qua đạt 89 triệu đồng mỗi m2, tăng khoảng 36% - mức cao nhất trong gần một thập kỷ. Giá thứ cấp cũng tăng từ 5-9%, ghi nhận tại loạt dự án hoàn thiện pháp lý, triển khai nhiều năm.

Anh Trần Nam, môi giới tại khu Nam TP HCM, cho biết từ sau khi thông tin các dự án sắp được cấp sổ lan truyền, nhiều chủ căn hộ yêu cầu tăng giá rao từ 200-500 triệu đồng. Có dự án môi giới chưa kịp cập nhật tin thì chủ nhà đã yêu cầu chỉnh giá. Tình trạng này không hiếm, nhất là tại các chung cư đã bàn giao nhiều năm nhưng pháp lý chưa hoàn thiện.

Chị Lê Thị Như, môi giới khu vực Thủ Thiêm, nói "chỉ cần có một văn bản xác nhận hồ sơ pháp lý đã nộp lên sở, là thị trường phản ứng ngay lập tức". Chủ căn hộ sẽ gỡ tin rao cũ, đăng lại với mức giá mới cao hơn 10-15%.

Việc cấp sổ hồng được giới chuyên gia đánh giá là yếu tố pháp lý có tác động mạnh đến tâm lý thị trường. Ông Phan Công Chánh, Tổng giám đốc Công ty Phú Vinh, ví sổ hồng như chiếc "chìa khóa tháo nút thắt lớn nhất", giúp người mua an tâm xuống tiền, từ đó đẩy giá bán tăng nhanh. Tuy nhiên, ông cho rằng bên cạnh nhu cầu thật, không ít chủ nhà tranh thủ tạo cảm giác FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) để đẩy giá vượt xa giá trị thực.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan, cho biết chỉ cần có thông tin "sắp được cấp sổ", giá thứ cấp đã nhích 5-10%, và khi chính thức ra sổ, mức tăng có thể lên 20-30% tùy vị trí, phân khúc. Ông nhận định đây là hiện tượng phổ biến tại các dự án cao cấp ở khu Đông và Nam TP HCM, nơi nguồn cung từng bị tắc nghẽn thời gian dài. Tuy vậy, ông cảnh báo việc đẩy giá quá nhanh có thể tạo rủi ro nếu thanh khoản thị trường không theo kịp.

Cùng góc nhìn, chuyên gia Lê Quốc Kiên phân tích việc ra sổ giúp khơi thông thanh khoản với các dự án từng bị đóng băng vì pháp lý. Những căn hộ từng bị định giá thấp do vướng mắc giấy tờ, một khi được gỡ rào cản, sẽ bật giá để tiệm cận thậm chí vượt dự án cùng khu vực nếu có vị trí tốt. Dù vậy, ông khuyến nghị người mua ở thực nên tỉnh táo, đánh giá kỹ giá trị thực của tài sản. "Tăng giá ở mức độ vừa phải là hợp lý, còn nếu tăng vọt trong thời gian ngắn dễ là dấu hiệu bong bóng cục bộ", ông nói.

Giám đốc kinh doanh một công ty phân phối tại TP HCM cũng nhận định đây là hệ quả tất yếu sau thời gian dài thị trường bị tắc pháp lý, khiến hàng chục nghìn căn hộ chưa thể ra sổ. Ngay khi các vướng mắc dần được tháo gỡ, người mua phản ứng nhanh với thông tin tích cực, khiến mặt bằng giá thứ cấp biến động mạnh, dù thanh khoản chung vẫn còn dè dặt.

Tuy nhiên, ông cho rằng người mua cần tỉnh táo vì không phải dự án nào cũng có giá trị thực tăng tương ứng với thông tin pháp lý. "Cần đánh giá đồng thời các yếu tố như vị trí, chất lượng bàn giao, phí quản lý, cộng đồng cư dân và tiện ích để xác định mức giá hợp lý, thay vì chỉ dựa vào một yếu tố pháp lý," ông nói.

Phương Uyên