Nhiều cán bộ vi phạm quản lý đất đai tại Nam Định bị khởi tố

Bí thư thị trấn Quỹ Nhất Trần Văn Mạnh, Chủ tịch xã Nghĩa Hải Nguyễn Văn Quân bị khởi tố do vi phạm quản lý đất đai tại Cồn Xanh.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với VKSND tỉnh Nam Định khởi tố, tạm giam bốn cán bộ xã Nghĩa Hải (huyện Nghĩa Hưng) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm ông: Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã; Hoàng Văn Thành, nguyên trưởng công an xã; Vũ Văn Đảng, nguyên cán bộ địa chính xã; Nguyễn Quang Chư, nguyên công an viên thường trực xã.

Cùng tội danh, ông Trần Văn Mạnh, Bí thư thị trấn Quỹ Nhất, nguyên Chủ tịch xã Nghĩa Hải bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh đã khám xét nơi ở, làm việc của các bị can.

Các cán bộ xã Nghĩa Hải bị khởi tố. Ảnh: Công an Nam Định

Theo kết quả điều tra, từ năm 2011 đến 2023, các bị can nêu trên đã làm trái công vụ thực hiện ủy quyền của UBND huyện Nghĩa Hưng khi tổ chức ký hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất; cho phép sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sai trái quy định tại khu vực Cồn Xanh thuộc địa bàn quản lý của xã Nghĩa Hải.

Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của 5 bị can gây thiệt hại tài sản và lợi ích Nhà nước. Vì vậy, khi Nhà nước có chủ trương thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại Cồn Xanh, một số người dân chưa đồng thuận đã gửi đơn khiếu kiện vượt cấp đến trung ương.

Khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng là bãi bồi ven biển do Nhà nước quản lý (đất công), rộng 738 ha, thuộc địa bàn xã Nam Điền, Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm. Cồn Xanh được quy hoạch là đất đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Viết Tuân