Nhiều biên kịch Hollywood không đủ tiền mua thức ăn

MỹHơn 500 biên kịch nói tình hình kinh tế khó khăn trước và sau cuộc đình công 2023 khiến họ không đủ tiền mua thức ăn.

Theo The Hollywood Reporter ngày 14/2, tổ chức Humanitas (sáng lập giải thưởng vinh danh những kịch bản nhân văn) thực hiện khảo sát đời sống những người viết kịch bản thông qua chương trình Groceries for Writers của Hiệp hội biên kịch Mỹ (WGA). Dự án hỗ trợ các cây bút đang đối mặt vấn đề "mất an ninh lương thực" do cuộc đình công kéo dài.

Các biên kịch xuống đường biểu tình trong chiến dịch đình công 2023. Ảnh: Shutterstock

Humanitas cung cấp cái nhìn đầu tiên về thực trạng thu nhập bấp bênh ảnh hưởng chất lượng sống của các biên kịch, từ mới nổi đến chuyên nghiệp, bán thời gian hoặc toàn thời gian, thuộc hoặc không thuộc các tổ chức điện ảnh Mỹ trước, trong giai đoạn đấu tranh với Liên đoàn Nhà sản xuất Điện ảnh và Truyền hình (AMPTP).

Michelle Franke, giám đốc điều hành dự án, cho biết: "Những người tham gia khảo sát chia sẻ một cách chi tiết những khó khăn mà cuộc đình công ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình và con cái của họ. Tất cả gộp thành câu chuyện đau thương".

Bài khảo sát mở từ ngày 6/9 và đóng vào 22/9/2023 (trước năm ngày WGA đình công), được đăng tải trên trang web của Humanitas, các đối tác của tổ chức và mạng xã hội. Kết quả thu về 509 phản hồi của 100 biên kịch điện ảnh và 409 người viết kịch bản truyền hình.

2/3 số biên kịch cho biết họ thường lo lắng về khẩu phần ăn hàng ngày của bản thân và gia đình, trong đó có 60,7% người bỏ bữa vì không đủ tiền chi trả. Khoảng 77% người nói tình trạng không đủ ăn gây ra những tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần, 64,6% người cho rằng đây là nguyên nhân khiến sức khỏe thể chất giảm sút.

Theo Daniel Plagens, quản lý chương trình Humanitas, con số 500 người khảo sát không "đại diện về mặt thống kê" cho hơn 30.000 biên kịch thuộc WGA. Nhưng kết quả (có sai số cộng trừ 4,1%) "vẫn cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực là vấn đề của ngành này".

Báo cáo của Humanitas cho biết khoảng 51% biên kịch không có khả năng chi trả cho những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất vào năm 2023. Khoảng 42% người nói họ phải lựa chọn giữa mua thức ăn hoặc thanh toán các hóa đơn sinh hoạt như tiền thuê nhà, chi phí dịch vụ và y tế.

Theo Michelle Franke, 2/3 số người khảo sát là thành viên thuộc WGA, điều này có nghĩa dù là người của hiệp hội, cuộc sống vẫn không được đảm bảo. Dữ liệu chỉ ra bên cạnh các thành viên, các biên kịch chuyên nghiệp hoặc bán chuyên ngoài tổ chức vẫn gặp khó khăn tài chính trong nhiều năm trước khi cuộc đình công 2023 xảy ra.

David Plagens nói với The Hollywood Reporter: "Khi quản lý dự án, chúng tôi gặp những quan niệm sai lầm về nền công nghiệp Hollywood. Mọi người nghĩ ai làm việc trong lĩnh vực này đều thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc không tin tình trạng nghèo đói đang diễn ra". Plagens nói một số người còn xem bài khảo sát này như cuộc trưng cầu liệu có nên theo đuổi lĩnh vực sáng tạo trong phim ảnh hay không.

"Tình trạng thiếu hụt thức ăn không nên bị ngó lơ dù ở bất kỳ mức độ nào", Plagens nói thêm.

Một người tham gia khảo sát cho biết: "Là một người viết, tôi từng hợp tác với nhiều nhà sản xuất và hãng phim. Nhưng chỉ có năm studio trả lương cho tôi, những đơn vị còn lại vẫn nợ tiền công trong bốn năm. Công sức của tôi không được chi trả, vì thế bản thân không đủ tiền mua thức ăn".

Những câu trả lời khác cho biết các biên kịch phải đối mặt vấn đề tiền công thấp từ những năm đầu sự nghiệp. Một nguồn tin nói họ thường sống "dựa vào sự giúp đỡ của người khác" và chia sẻ bữa ăn với nhau. Một số người quyết định hạn chế mua thức ăn, dùng đồ thừa từ các nhà hàng. Ngay cả khi đạt vị trí cao hơn, cuộc sống vẫn chưa được cải thiện.

Các biên kịch nói với Humanitas mức sống cao ở Los Angeles, New York cũng như vấn đề lạm phát ở những thành phố ven biển ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu cá nhân. Trước và trong thời kỳ đình công, thực phẩm rẻ tiền và kém chất lượng trở thành nguồn thức ăn chính của những nhà sáng tác. Họ ăn ít hoặc bỏ bữa, hay tìm đến những chương trình hỗ trợ thực phẩm, nhận trợ cấp từ gia đình hoặc vay tín dụng để duy trì cuộc sống. Một người viết kịch bản cho Disney tiết lộ chỉ ăn một bữa trong ngày.

Sau khi thu thập kết quả, Humanitas cho biết đội ngũ biên kịch cảm thấy hệ thống tính công vốn không ổn định. Khi yêu cầu những người khảo sát tiết lộ thu nhập trước cuộc đình công, họ nói "khó trả lời". Tổ chức cho rằng điều này phụ thuộc vào bản chất "bất định và không thể đoán trước của vấn đề trả lương" trong lĩnh vực phim ảnh và truyền hình ở Hollywood.

"Tôi biết có nhiều biên kịch đang dựa vào hoặc hy vọng các chương trình hỗ trợ lương thực. Tuy nhiên, việc chứng minh nguồn thu nhập kém lại là bài toán khó. Có khoảng thời gian, tiền công của những người viết kịch bản rất cao, nhưng có khi, họ không được nhận thù lao", một người trong nghề nói. Nguồn tin còn cho biết một số người thất nghiệp vì bản chất của công việc sáng tác mang tính hợp đồng, do đó, mô hình trả lương cho người viết không hợp với nền kinh tế tự do hiện nay.

Sau bài khảo sát, Michelle Franke và David Plagens đều hy vọng kết quả của họ có thể sử dụng như công cụ giải quyết vấn đề lương thực hoặc có lợi trong các cuộc thương lượng với AMPTP.

Michelle Franke nói: "Ai đó hỏi tôi AMPTP có giúp gì cho Groceries for Writers trong cuộc đình công? Tôi trả lời là 'Không', và sự giúp đỡ của họ cũng không phải thứ chúng tôi tìm kiếm. Tổ chức muốn AMPTP quay trở lại bàn đàm phán cùng WGA, đưa ra hợp đồng mới để chúng tôi không phải lo lắng về vấn đề này về sau".