Nhiều bạn trẻ tuổi teen học công nghệ thông tin với FUNiX Wings

Nhiều bạn trẻ tuổi teen chọn khóa học công nghệ FUNiX Wings, như một lựa chọn trên lộ trình hướng nghiệp sớm.

Mùa hè năm nay, Phạm Hoàng An (16 tuổi, Hà Nội) có kế hoạch học tập hoàn toàn khác so với những năm trước. Em tham gia FUNiX Wings - khóa học về công nghệ thông tin theo hình thức online 100%.

"Mục tiêu chính của em khi học khóa Wings là trang bị kiến thức cần thiết về CNTT cho tương lai", Hoàng An cho hay. Theo nam sinh 16 tuổi, trong tương lai gần như mọi ngành đều liên quan đến CNTT nên có kiến thức sẽ rất hữu ích. Em cũng chưa xác định sẽ theo ngành học nào, nên đây sẽ là một cơ hội để em trải nghiệm và xem xét mình có phù hợp với CNTT hay không.

Phạm Hoàng An trong giờ học trực tuyến FUNiX Wings. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một tuần năm buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu, An sẽ mở máy tính, bật Zoom và vào học cùng nhóm với khoảng 10 học sinh khác. Sau môn học về các khái niệm IT cơ bản, An được học những kiến thức về AI, tìm hiểu về cách sử dụng ứng dụng AI trong công việc, cuộc sống. Dù không phải tín đồ công nghệ, cậu học trò lớp 11 thích mê những nội dung về ChatGPT, Midjourney, Firefly... nhất là khi được thực hành và nghe mentor của FUNiX hướng dẫn, góp ý trong mỗi bài tập.

"Cách học của FUNiX Wings rất mới. Tuy phải học theo những khung giờ cố định, em không gặp khó khăn vì đã được chuẩn bị từ trước để chọn lịch học phù hợp. Nhờ có sự hướng dẫn sát sao của các thầy cô, các câu hỏi và bài tập được lên sẵn, em tập trung hơn và biết mình cần chú ý vào những nội dung nào trong mỗi bài học", An chia sẻ.

Cùng lớp với An là Nguyễn Minh Phong - một học sinh chuyên Sử tại Hà Nội. Lý do Phong tham gia khóa học Wings tại FUNiX là để bớt sợ công nghệ.

"Em cũng muốn học cách dùng máy tính không chỉ để chơi game mà còn làm được cái gì đó có ích cho bản thân, như lập trình app riêng để phục vụ bản thân", Phong nói.

Cậu thú nhận trước FUNiX, bản thân chưa nghĩ xa đến việc sẽ chọn ngành nào, theo nghề nào.

"Em từng thử sức với một vài khóa học online quốc tế về tiếng Anh và du lịch... nhưng khóa học của FUNiX mang đến một trải nghiệm khác, vừa thách thức vừa thú vị, như mình đang chuyển từ 'du lịch qua màn ảnh' sang 'khám phá thế giới công nghệ' vậy", Phong lý giải.

Cách học trực tuyến ban đầu hơi lạ, nhưng rồi cậu cũng quen dần, thấy vui vẻ, mong chờ mỗi buổi học. Đến nay, nhờ FUNiX Wings, Phong hiểu rõ hơn về công nghệ và cách thức tương tác với trí tuệ nhân tạo, rèn luyện tư duy và khả năng diễn đạt theo tinh thần "vừa học vừa chơi" hiệu quả.

"Mỗi ngày học FUNiX giờ đây là một phần trong thói quen sinh hoạt của em. Sau hai môn học, em cảm thấy như mình vừa qua được vòng loại để vào chung kết. Cách học này rất hiệu quả, chỉ cần mình không quá lười là có thể chinh phục những môn học khó hơn trong tương lai", Phong nói thêm.

Theo bà Lê Minh Đức, CEO FUNiX, không chỉ là một khóa học về công nghệ thông tin, FUNiX Wings được thiết kế giúp các bạn tuổi teen được rèn luyện năng lực tự học, thói quen học tập tự giác.

"Nền tảng kiến thức về IT mà khóa học mang lại sẽ giúp các bạn có định hướng cụ thể hơn cho tương lai, như nghiêm túc theo ngành nghề IT ở bậc đại học, hoặc nắm bắt và tận dụng thật tốt IT như một phần không thể thiếu để chắp cánh bay vào kỷ nguyên số", bà Đức nhấn mạnh.

Đại diện FUNiX chia sẻ, chương trình FUNiX Wings cho học sinh cơ hội tiếp cận các khóa học với đánh giá cao nhất trên Udemy - nền tảng học trực tuyến hàng đầu thế giới. Các khóa học này được giảng dạy bởi các chuyên gia IT, giáo sư tại những trường đại học, công ty hàng đầu thế giới.

FUNiX Wings trang bị kiến thức về ngành IT, hỗ trợ học sinh định hướng tương lai, đồng thời rèn luyện năng lực tự học, thói quen học tập tự giác. Ảnh: FUNiX

Chương trình học được chia làm hai chặng, mỗi chặng ba kỳ với lộ trình bài bản, khoa học. Nội dung trang bị những hiểu biết căn bản về ngành IT cho đến các học phần chuyên sâu về lập trình, thiết kế đồ họa... Học sinh cũng có thể lựa chọn học thêm tiếng Anh để tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động.

Kết thúc chương trình học, các em lựa chọn gắn bó với ngành IT có thể tiếp tục theo học chương trình học công nghệ tại FUNiX để được vào các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế như ĐH FPT, ĐH Deakin (Australia), ĐH City University of Seattle (Mỹ)...

"Với những học sinh không có định hướng theo CNTT, nền tảng công nghệ và kỹ năng ngoại ngữ được trang bị sẽ vẫn là một lợi thế lớn dù các em quyết định theo đuổi bất kỳ ngành nghề nào trong tương lai", bà Đức cho hay.

Chương trình FUNiX Wings ra mắt đang mở ra một hướng giải cho bài toán hướng nghiệp của nhiều phụ huynh, khi con cái vào ngưỡng cửa cấp ba.

"Tôi cho rằng câu chuyện chọn ngành nào, nghề gì có thể vẫn còn quá sớm để có câu trả lời chuẩn xác. Nhưng việc ba mẹ đồng hành, hỗ trợ con tìm kiếm những phương án phù hợp là cần thiết", chị Phương Thanh Huyền, phụ huynh của Nguyễn Minh Phong nhận định.

Người mẹ chọn cho con theo học Wings vì hiểu rằng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin sẽ phục vụ đắc lực cho bất kỳ ngành nghề nào mà con chị lựa chọn sau này. Khóa học cũng hữu ích cho việc học tập của con ngay từ bây giờ.

"Tôi mong muốn khóa học mang đến cho con những trải nghiệm hữu ích về công nghệ thông tin, khơi dậy sự hứng thú cũng như những năng lực, thiên hướng của con. Từ đó, con có thể theo đuổi một đích đến rõ ràng hơn", chị Huyền chia sẻ.

Chị Đoàn Linh Chi, phụ huynh của Phạm Hoàng An cũng cho rằng chương trình Wings tại FUNiX là một cơ hội học tập không thể bỏ lỡ. Theo chị, Wings có cách dạy, cách học mở, linh động và tiết kiệm thời gian cho học viên cũng như chính ba mẹ khi không cần phải đưa đón bận bịu. Các giáo viên, mentor kết nối thường xuyên với phụ huynh, đồng hành không chỉ với học sinh mà cả với phụ huynh. Từ đó, con trai Hoàng An và gia đình hiểu thêm về CNTT, giúp con có khái niệm và nghiêm túc trong việc chọn ngành học, hy vọng con sẽ có lựa chọn đúng đắn

"Hướng nghiệp cho con là một vấn đề mà bố mẹ mong muốn là người trợ giúp chứ không áp đặt. Bố mẹ muốn con tự tìm câu trả lời từ chính bản thân mình. Chúng tôi tin tưởng đây là khởi đầu tuyệt vời, giúp một học trò lớp 11 như An trang bị những khái niệm, kiến thức về công nghệ thông tin quan trọng, là chìa khóa giúp con mở ra cánh cửa công nghệ, kiến thức, trả lời câu hỏi sẽ làm gì và làm thế nào trong tương lai", chị Linh Chi chia sẻ.

Quỳnh Anh