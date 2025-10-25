Nhiều bác sĩ giả chữa bệnh cho hàng trăm người ở phòng chăm sóc da

TP HCMNguyễn Văn Trường, 32 tuổi, mở cơ sở chăm sóc da AC International nhưng tổ chức cho nhiều người giả bác sĩ chữa cho hàng trăm bệnh nhân, lừa hơn 17 tỷ đồng.

Ngày 24/10, Trường và Nguyễn Ngọc Thùy Linh, 32 tuổi, cùng 2 người khác bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dùng nhân viên thú y chữa bệnh cho người

Trước đó, Công an TP HCM phối hợp Sở Y tế kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh AC International trên đường Phan Xích Long, phường Gia Định (quận Phú Nhuận cũ) có nhiều dấu hiệu vi phạm, hoạt động vượt phạm vi được cấp phép.

Cơ quan điều tra xác định, Trường là người thành lập hộ kinh doanh AC International, được cấp phép chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm. Tuy nhiên, người này chỉ đạo nhân viên tổ chức hoạt động như một phòng khám.

Nguyễn Văn Trường (trái) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (giữa). Ảnh: Công an TP HCM

Các nhân viên được phân vai làm "bác sĩ", "chuyên gia", mặc áo blouse trắng, sử dụng nhiều thiết bị y tế mang nhãn mác hiện đại để tư vấn, điều trị cho khách hàng. Tuy nhiên, không ai trong số họ có bằng cấp chuyên môn y khoa; thậm chí có nhân viên chỉ học trung cấp thú y vẫn được giao trực tiếp điều trị cho người bệnh.

Những loại thuốc tiêm, truyền sử dụng cho khách chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường. Việc soi chiếu, vận hành máy móc chỉ nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp để qua mắt khách hàng, không có giá trị y tế hay chữa bệnh.

Dụ người bệnh vay tín chấp để sử dụng gói dịch vụ cả trăm triệu đồng

Để thu hút khách hàng, Trường cùng nhân viên lập nhiều trang Facebook có chứa các cụm từ như Ths., Bs., Dr., Chuẩn y khoa, Quốc tế nhằm giả danh phòng khám. Họ lấy cắp hình ảnh của bác sĩ nước ngoài, cắt ghép video, sử dụng hình ảnh thiết bị y tế hiện đại để tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp, đáng tin cậy.

Các trang này đăng tải nội dung quảng cáo như "chữa khỏi bệnh không cần phẫu thuật", "trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy... bằng công nghệ cao, không đau, không cần uống thuốc". Nhóm của Trường còn chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ để tiếp cận nhiều người.

Nhân viên giả bác sĩ chữa bệnh bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh: Công an TP HCM

Khi khách hàng liên hệ, nhân viên sẽ dẫn dụ đến cơ sở. Theo kịch bản soạn sẵn, khách trải qua nhiều vòng tư vấn, được giới thiệu các gói dịch vụ có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Trong nhiều trường hợp, người bệnh không đủ tiền vẫn bị nhân viên dụ dỗ, ép vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại, thậm chí có trường hợp bị đến tận nhà thu tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong 5 tháng (từ tháng 2 đến tháng 7), cơ sở này đã lừa đảo nhiều người bệnh, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc các bệnh mãn tính, xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy, gout, có vấn đề nhạy cảm về nam khoa hoặc sinh sống tại các địa phương khác.

Cơ sở chăm sóc da của Nguyễn Văn Trường. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe trá hình hoạt động vượt phạm vi được cấp phép. Nhiều người vì nhẹ dạ, tin vào những quảng cáo "thần kỳ" trên mạng xã hội đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, dẫn đến tiền mất, tật mang.

Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi những người từng là nạn nhân của cơ sở AC International đến trình báo tại số 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, hoặc liên hệ số điện thoại 0693.188.504 để phối hợp giải quyết.

Quốc Thắng