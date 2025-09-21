Nhiều 9X sở hữu khối tài sản nghìn tỷ

Những 9X là con của loạt đại gia như các ông Hồ Hùng Anh, Ngô Chí Dũng, Đỗ Quang Hiển... đang sở hữu khối tài sản vượt 1.000 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/9, VN-Index giảm 6,5 điểm về còn 1.658 điểm. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, chỉ số này đã tăng gần 400 điểm, tương đương gần 31%. Với sự đi lên của chứng khoán trong 9 tháng qua, tài sản của nhiều nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp cũng gia tăng theo diễn biến chung.

Ngoài những doanh nhân nổi tiếng như ông Phạm Nhật Vượng, ông Đỗ Quang Hiển, ông Hồ Hùng Anh, bà Nguyễn Thị Phương Thảo..., danh sách sở hữu khối tài sản trăm, nghìn tỷ đồng có thêm nhiều người trẻ 9x, 10x. Nổi bật trong số này là các con của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Techcombank gồm ông Hồ Anh Minh, bà Hồ Thủy Anh và bà Hồ Minh Anh sở hữu hơn chục nghìn tỷ đồng.

Ông Hồ Anh Minh sinh năm 1995, là con trai cả của tỷ phú Hồ Hùng Anh. Doanh nhân này hiện sở hữu 344,7 triệu cổ phiếu TCB, tổng giá trị hơn 13.200 tỷ đồng. Ngoài ra, theo báo cáo quản trị của Techcombank nửa đầu năm 2025, ông Anh Minh còn là tổng giám đốc và sở hữu trên 10% vốn của Công ty cổ phần tập đoàn Masterise. Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ 35.227 tỷ đồng, như vậy số vốn góp của con trai ông Hồ Hùng Anh nắm giữ có thể lớn hơn 3.500 tỷ đồng.

Cũng sở hữu 344,7 triệu cổ phiếu TCB, bà Hồ Thủy Anh, sinh năm 2001, cũng có khối tài sản hơn 13.200 tỷ đồng. Con gái út ông Hồ Hùng Anh là bà Hồ Minh Anh, sinh năm 2003, nắm hơn 144 triệu cổ phần Techcombank, với giá trị hơn 5.500 tỷ đồng.

Không chỉ các con của ông Hồ Hùng Anh, những người trẻ 9X sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đa phần là con của lãnh đạo hoặc cổ đông của các ngân hàng. Theo quy định, một cá nhân chỉ được sở hữu không quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Vì điều luật này, nhiều chủ ngân hàng đã chuyển quyền sở hữu cổ phần cho người thân, để đảm bảo quyền chi phối.

Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, sinh năm 1995, đang nắm hơn 87 triệu cổ phiếu ACB, có giá trị khoảng hơn 2.200 tỷ đồng. Nữ doanh nhân này là con gái của bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch Công ty cổ phần Âu Lạc và là đại diện cho một nhóm cổ đông tại ngân hàng Á Châu (ACB).

Theo công bố của ACB, các bên liên quan đến bà Ngô Thu Thúy, đang nắm giữ 3,9% vốn của nhà băng này. Những bên liên quan đến Chủ tịch Âu Lạc gồm hai người con là Nguyễn Thu Hương Jenny, Nguyễn Đức Hiếu Johnny và công ty riêng là Công ty cổ phần Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương.

Tên tuổi của bà Ngô Thu Thúy gắn liền với Âu Lạc, một đơn vị tư nhân lớn trong lĩnh vực vận tải biển, với đội tàu chủ yếu chở xăng dầu. Bà cũng từng là cổ đông lớn của Eximbank.

Một doanh nhân trẻ khác cũng đang sở hữu hàng trăm triệu cổ phiếu ngân hàng là ông Đỗ Vinh Quang, con trai của ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch SHB. Hiện ông Quang nắm giữ 119 triệu cổ phần của SHB, có giá trị hơn 2.100 tỷ đồng. Ngoài việc có khối tài sản nghìn tỷ, doanh nhân sinh năm 1995 còn là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và Vietravel Airlines.

Từ trái qua: ông Đỗ Vinh Quang, ông Nguyễn Đức Anh, bà Trịnh Mai Anh, bà Trần Phương Ngọc Hà. Ảnh: Trọng Hiếu.

Tại ngân hàng Phương Đông (OCB), bà Trịnh Thị Mai Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, cũng sở hữu số tài sản tiệm cận 1.000 tỷ đồng khi nắm giữ hơn 72,6 triệu cổ phiếu OCB. Bà sinh năm 1992, là con gái của ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch OCB.

Hai em gái của bà Mai Anh là Trịnh Mai Linh và Trịnh Mai Vân cũng đang sở hữu hàng chục triệu cổ phiếu OCB, với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Sinh năm 2002, tài sản của ông Ngô Chí Trung Johnny, đạt mức hơn 2.100 tỷ đồng, với việc nắm giữ 70 triệu cổ phần của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ông là con trai ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank.

Tuy nhiên, không chỉ có con các lãnh đạo ngân hàng, người liên quan đến chủ các doanh nghiệp ở ngành nghề khác cũng sở hữu khối tài sản "khủng". Ông Trần Vũ Minh, con trai tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, đang nắm giữ lượng cổ phiếu HPG trị giá hơn 5.100 tỷ đồng.

Chủ tịch Chứng khoán DSC, người trẻ nhất nắm giữ vị trí này, ông Nguyễn Anh Đức, cũng có lượng tài sản đạt khoảng 3.000 tỷ đồng. Ông sinh năm 1995, là con trai của ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ tịch tập đoàn Thành An - và là cháu của ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch của Tập đoàn Thành Công (TC Group). TC Group là một doanh nghiệp có tiếng trong ngành công nghiệp ôtô tại Việt Nam khi phân phối và lắp ráp các mẫu xe Hyundai, Kia. Ngoài ra, đơn vị này còn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tài chính - ngân hàng...

Ngoài ông Vũ Minh và ông Đức Anh, một số 9X khác cũng sở hữu trăm, nghìn tỷ tài sản có bà Trần Phương Ngọc Hà và bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh. Bà Trần Phương Ngọc Hà là con gái của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung, còn bà Đặc Nguyễn Quỳnh anh là con của Chủ tịch Đô thị Kinh Bắc Đặng Thành Tâm.

Trọng Hiếu