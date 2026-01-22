Nhiệt độ tiếp tục giảm, miền Bắc rét buốt

Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở miền Bắc chỉ nhích lên 1-3 độ C sau đó lại giảm sâu, thấp nhất xuống âm 0,1 độ C, gây cảm giác rét buốt cả ngày lẫn đêm.

Tối 22/1, nhiệt độ hầu khắp các tỉnh, thành miền Bắc giảm so với sáng nay. Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao trên 1.200 m nếu như sáng nay 0,3 độ, đến trưa tăng lên 3 độ thì hiện đã giảm xuống -0,1 độ C.

Một số đỉnh núi cao cũng ghi nhận nhiệt độ dưới 5 như Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ), Trùng Khánh (Cao Bằng) và Bắc Sơn (Lạng Sơn).

Nhiều nơi xuống dưới 10 độ C như: Sa Pa (Lào Cai), Ngân Sơn (Thái Nguyên), Nguyên Bình (Cao Bằng), Hữu Lũng (Lạng Sơn) 6 độ; Sìn Hồ (Lai Châu), Bắc Hà (Lào Cai), Móng Cái (Quảng Ninh) 7-8 độ C.

Người Hà Nội đốt lửa sưởi chống rét chiều tối 22/1. Ảnh: Gia Chính

Ở đồng bằng, nhiệt độ chiều tối nay xuống thấp hơn so với buổi sáng. Tại Hà Nội, trạm Ba Vì 9 độ, các trạm Láng, Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây 10 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng được ghi nhận ở Chí Linh (Hải Phòng) 8 độ C.

Không khí lạnh đã mở rộng ảnh hưởng xuống nhiều tỉnh, thành miền Trung. Mức nhiệt 12 độ C được ghi nhận ở Yên Định, Bái Thượng, Như Xuân (Thanh Hóa); 13 độ ở Tây Hiếu, Quỳnh Lưu (Nghệ An); 14 độ ở A Lưới (Huế).

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, so sánh đợt rét 5-8/1, nhiệt độ thấp nhất tại nhiều nơi giảm dưới 7 độ, riêng Hà Nội 9 độ C. Còn đợt rét hiện nay, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng núi 6-9 độ, đồng bằng 10-12 độ C. Mức nhiệt tối thấp không giảm sâu như đợt rét trước, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ khoảng 11-14 độ C.

Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn chiều 22/1. Ảnh: Đinh Văn Quyết

Đợt rét đầu tháng 1 là rét khô, do ít mây nên ban đêm nhiệt độ giảm sâu, ban ngày nắng, nhiệt độ tăng lên rõ rệt. Trong khi đó, đợt rét hiện nay là rét ẩm, trời nhiều mây, nhiệt độ cả ngày lẫn đêm duy trì ở mức thấp. Vì vậy, nền nhiệt trung bình ngày của đợt rét này thấp hơn, tạo cảm giác rét buốt và kéo dài hơn so với đợt trước, ông Hưởng giải thích.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định trời rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ kéo dài hết ngày mai. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-12 độ, riêng vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở Nghệ An đến Huế phổ biến 13-16 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ đêm nay ở Hà Nội khoảng 10 độ, ngày mai tăng dần lên 13-16 độ, đến cuối tuần 17-21 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa ngày mai nhiệt độ cũng tăng lên 6-13 độ C.

Gia Chính