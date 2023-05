Nhiệt độ tăng cao kỷ lục

Hồi Xuân (Thanh Hóa) chiều nay nóng 44 độ C, là mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Từ mai, diện nắng nóng thu hẹp do không khí lạnh tràn xuống.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết mức nhiệt ở trạm quan trắc Hồi Xuân đã vượt kỷ lục 43,3 độ C ngày 20/4/2019 tại Hương Khê (Hà Tĩnh). Trạm Lạc Sơn (Hòa Bình); Quỳ Châu, Tương Dương, Tây Hiếu (Nghệ An) hôm nay trên 43 độ C - ngưỡng nóng nóng đặc biệt gay gắt.

17 tỉnh khác ở miền Bắc và Trung cũng nóng trên 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La), Đông Hà (Quảng Trị) hơn 42 độ C; Lào Cai, Hà Giang, Ninh Bình, Quảng Bình, Phú Yên trên 41 độ C. Hà Nội có hai trạm Láng và Hoài Đức nóng 40 độ C. Các tỉnh thành còn lại dao động 35-39 độ C.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thương, nhân viên gác chắn đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) làm nhiệm vụ cho tàu hàng lưu thông trong nắng nóng 40 độ C trưa 6/5. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), đánh giá đây có thể là đợt nắng nóng diện rộng mạnh nhất tháng 5. Nguyên nhân là tác động kép của vùng thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn.

Hiện một khối không khí lạnh di chuyển xuống miền Bắc, làm suy yếu vùng thấp nóng phía tây. Miền Bắc và Trung sẽ giảm nhiệt từ ngày mai. Đồng bằng Bắc Bộ cao nhất 35-37 độ C; Tây Bắc Bộ và Trung Bộ giảm khoảng 2-3 độ C, cao nhất 39 C. Từ tuần sau, nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng cùng độ ẩm không khí thấp, chỉ 30-50%, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Trong tháng 5, dự báo nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn 2 độ C. Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít hơn do tác động của El Nino.

Gia Chính