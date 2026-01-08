Nhiệt độ ở 17 tỉnh, thành dưới 10 độ C

Tất cả các tỉnh thành Bắc Bộ cùng Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ xuống dưới 10 độ, ban ngày trời có nắng, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm hơn 10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày thứ tư chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường cả 15 tỉnh, thành miền Bắc nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 3 độ C được ghi nhận tại Đình Lập (Lạng Sơn)

Mức 4-5 độ C được ghi nhận ở nhiều vùng núi cao như Pha Đin (Điện Biên), Cò Nòi, Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai), Ngân Sơn (Thái Nguyên), Tam Đảo (Phú Thọ), Trùng Khánh (Cao Bằng), Mẫu Sơn, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quảng Hà (Quảng Ninh).

Người Hà Nội đốt sưởi trong tiết trời rét ngày 8/1. Ảnh: Gia Chính

Khu vực còn lại của Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 6-8 độ C. Tại Hà Nội, trạm Ba Vì tiếp tục duy trì mức 8 độ, các trạm Láng, Hoài Đức, Hà Đông, Sơn Tây 10 độ.

Miền Trung hôm nay nhiệt độ giảm 1-2 độ so với hôm qua, thấp nhất 8 độ tại Bái Thượng, Như Xuân của Thanh Hóa, tiếp theo là Quỳ Hợp, Tây Hiếu (Nghệ An) 9 độ. Hương Sơn (Hà Tĩnh) 12 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 13 độ và A Lưới (Huế) 12 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, hôm nay nhiệt độ Hà Nội 11-22 độ, đến cuối tuần tăng dần lên 13-24 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) hôm nay 3-9 độ, sau đó tăng lên 5-12 độ C.

Tại cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ Đà Lạt xuống 10 độ. Nam Bộ nhiệt độ xuống thấp nhất 20 độ C tại Thủ Dầu Một (TP HCM), Nhà Bè 22 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại còn duy trì trong nhiều ngày tới có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Băng giá, sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm, có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Gia Chính