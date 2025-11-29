Nhiệt độ Hà Nội xuống 9 độ C

Nằm sâu trong khối không khí lạnh khô, nhiệt độ miền Bắc đồng loạt xuống thấp hơn hôm qua, trong đó Ba Vì, TP Hà Nội 9,8 độ, vùng núi cao nhiều nơi dưới 5 độ C.

Ngày thứ ba chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ cả 15 tỉnh thành miền Bắc đồng loạt xuống dưới 15 độ C, trong đó nhiều nơi thấp hơn hôm qua. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp trong khi ban ngày nắng, độ ẩm không khí 30-50% tạo cảm giác hanh khô.

Nhiệt độ thấp nhất 2 độ C được ghi nhận ở đỉnh núi cao khoảng 1.500 m như Đồng Văn (Tuyên Quang), Sìn Hồ (Lai Châu). Nhiều nơi khác dao động 3-5 độ C, giảm 2-4 độ so với hôm qua như: Bắc Hà (Lào Cai), Ngân Sơn (Thái Nguyên), Trùng Khánh (Cao Bằng), Đình Lập (Lạng Sơn), Cò Nòi (Sơn La).

Người Hà Nội đốt sưởi trong đợt rét tháng 11/2025. Ảnh: Giang Huy

Mức nhiệt 6-8 độ C xảy ra ở hầu hết vùng núi như Tam Đường, Than Uyên (Lai Châu), Tuần Giáo (Điện Biên), Yên Châu, Mộc Châu (Sơn La), Lạc Sơn (Phú Thọ), Sa Pa (Lào Cai), Bắc Quang (Tuyên Quang), Thất Khê, Bắc Sơn (Lạng Sơn),

Ở đồng bằng Bắc Bộ, rét nhất là tại Cúc Phương (Ninh Bình) hơn 9 độ, các khu vực còn lại như Hưng Yên, Phủ Lý, Nam Định, Hải Dương 10-12 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại trạm Ba Vì 9,8 độ C, giảm gần ba độ so với hôm qua. Vùng này là núi cao hơn 1.000 m, nhiệt độ thường thấp hơn những khu vực khác 1-2 độ C. Trạm ở đồng bằng Hà Đông 11 độ; Hoài Đức, Sơn Tây 12 độ và Láng 15 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, có mái che, thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 1-2 độ C.

Miền Trung cũng đang chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất 7 độ C được ghi nhận tại Quỳ Châu (Nghệ An). Một số vùng núi rét 8-9 độ C còn có Hồi Xuân (Thanh Hóa), Tương Dương, Quỳ Hợp (Nghệ An), Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh).

Nhiệt độ thấp nhất ở Huế là tại trạm A Lưới 14 độ, Trà My (Đà Nẵng) 18 độ, Ba Tở (Quảng Ngãi) 19 độ C.

Nhiệt độ miền Bắc những ngày tới dự báo sẽ nhích lên do không khí lạnh suy yếu. Trang Accuweather của Mỹ nhận định đêm mai ở Hà Nội ngày mai tăng khoảng 4 độ lên 18-19 độ, trong khi ban ngày cao nhất 25 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) dao động 6-19 độ C.

Gia Chính