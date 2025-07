Các chuyên gia dự đoán nhiệt độ cực đại có thể tăng khoảng 3 độ C vào giữa thế kỷ, mỗi năm sẽ có khoảng 50 ngày trên 40 độ C.

Tại hội thảo tham vấn Kịch bản biến đổi khí hậu 2025 do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức ngày 2/7, bà Emma Dyer, Viện Khí tượng Vương quốc Anh, cho biết theo kịch bản xây dựng cho giai đoạn 1970-2100, đến năm 2050 nhiệt độ cực đại ở Việt Nam có thể tăng 3 độ C. Nhiệt độ trung bình trên cả nước năm 2050 sẽ tăng so với giai đoạn 1984-2014, tăng cao nhất là các tháng hè 6-8 với khoảng 3,5 độ C.

Trên phạm vi cả nước, dự báo mỗi năm có khoảng 80 ngày nhiệt độ trên 30 độ C, tập trung ở phần phía nam lãnh thổ và khoảng 50 ngày trên 40 độ C, chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nam Bộ.

Về mưa, mô hình của cơ quan khí tượng Vương quốc Anh dự báo số đợt mưa với lượng trên 100 mm trong ba ngày sẽ khoảng 15 đợt mỗi năm. Mặc dù mưa cực đoan tăng, bà Emma Dyer nhận định số ngày có mưa, mưa nhỏ sẽ giảm dẫn tới ngày khô hạn liên tiếp tăng, đặc biệt là tại miền Nam.

Nguyên nhân của sự nóng lên, mưa ít đi là biến đổi khí hậu toàn cầu.

Vận động viên tham gia giải ba môn phối hợp tiếp nước trong thời tiết nóng bức, tháng 5/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Vũ Văn Thăng, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, cho biết theo mô hình chi tiết hóa thống kê mà Việt Nam đang xây dựng, dự kiến nhiệt độ trung bình năm cuối thế kỷ này so với thời kỳ cơ sở 1995-2014 theo phương án cao nhất là 3,1 độ, phương án thấp nhất là 1,2 độ C.

Về lượng mưa cả năm, kịch bản cao nhất đến cuối thế kỷ sẽ giảm 24%, thấp nhất giảm 15%.

Biến đổi khí hậu đã làm nhiệt độ trung bình năm ở Việt Nam giai đoạn 1984-2023 tăng 0,028 độ mỗi năm so với thời kỳ cơ sở 1995-2014. Trong đó, giai đoạn 10 năm trở lại đây tăng cao hơn, lên 0,4 độ C.

Nhiệt độ cực đại và cực tiểu trung bình năm trong giai đoạn này cũng tăng ở hầu hết các vùng khí hậu, trong đó phía Bắc tăng mạnh hơn phía Nam. Tương tự là số ngày rét đậm, rét hại có xu thế giảm, ngày nắng nóng tăng. Lượng mưa đã tăng 2,3% mỗi thập kỷ, trong đó riêng thập kỷ gần đây tăng tới 9%.

Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở Việt Nam là 44,2 độ tại Tương Dương, tỉnh Nghệ An vào ngày 7/5/2023.

Kịch bản Biến đổi khí hậu Việt Nam được xây dựng 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 2009. Dự kiến, kịch bản Biến đổi khí hậu Việt Nam năm 2025 sẽ được công bố vào quý I/2026. Đây là tài liệu quan trọng để các ngành, địa phương liên quan xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Gia Chính