Nhiệt độ bầu ướt chạm ngưỡng 35 đô C có thể gây tử vong

Theo Britannica, nhiệt độ bầu ướt (WBT) phản ánh nhiệt độ tối thiểu mà mồ hôi có thể làm mát cơ thể dựa trên nhiệt độ không khí và độ ẩm hiện tại của môi trường. Giá trị xấp xỉ của nó được đo bằng nhiệt kế bầu ướt. Bầu nhiệt kế được bọc vải ngâm nước ở nhiệt độ môi trường, sau đó đặt trong nguồn không khí di chuyển. WBT từ nhiệt kế bầu ướt chủ yếu được sử dụng để xác định độ ẩm tương đối của một khối không khí hoặc để tính toán nhiệt độ điểm sương. WBT là chỉ số hữu ích giúp xác định hoạt động ngoài trời có an toàn hay không. Nhiệt độ bầu ướt 35 độ C là mức tối đa con người có thể chịu được trước khi cơ thể mất khả năng điều phối thân nhiệt, có thể dẫn tới sốc nhiệt hoặc tử vong.

Đồ họa: AFP