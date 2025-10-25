Nhiếp chính vương Johor phủ nhận VFF kiện Malaysia lên FIFA

MalaysiaNhiếp chính vương Johor và Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim (JDT), Tunku Usmail Idris bày tỏ niềm tin thấp khi LĐBĐ Malaysia (FAM) kháng cáo án phạt của FIFA.

FIFA xử phạt FAM và 7 cầu thủ sau khi nhận đơn khiếu nại vào ngày 11/10, tức một ngày sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Phía Malaysia nghi ngờ Indonesia hoặc Việt Nam là bên khiếu nại. Trong một phát biểu chính thức, Quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi nhắc đích danh Việt Nam.

Thông thường khiếu nại thường đến từ cơ quan trực thuộc FIFA, mà đại diện là chủ tịch hoặc tổng thư ký. Tuy nhiên, LĐBĐ châu Á (AFC) thông báo cho Tunku Ismail, rằng khiếu nại không đến từ Chủ tịch hay Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF). "Thật kỳ lạ khi FIFA lại tiếp nhận khiếu nại từ một ai đó khác", Tunku Ismail cho biết ở họp báo tại Kuala Lumpur chiều nay 25/10.

Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail (trái) trao đổi với HLV Peter Cklamovski trước buổi tập của đội tuyển Malaysia ở Johor vào ngày 20/3/2025. Ảnh: FAM

Vị Nhiếp chính vương tổ chức họp báo để làm rõ một số vấn đề. Ông bị cho là người đứng sau việc nhập tịch 7 cầu thủ gốc nước ngoài, đang chịu án phạt cấm 1 năm của FIFA.

"Tôi không nghĩ FIFA sẽ thay đổi quyết định mà chỉ giảm nhẹ hình phạt", Tunku Ismail nói. "Giảm thế nào thì tôi không biết. Nhưng bất kể quyết định ra sao, các luật sư vẫn đang tìm cách giải quyết".

Hiện tại, JDT của Tunku Ismail đang sở ba cầu thủ đang chịu án phạt là tiền vệ Joao Figueireido, Hector Hevel và hậu vệ Jon Irazabal. Bốn cầu thủ khác thi đấu ở Argentina, Colombia, Tây Ban Nha, nhưng cũng đang bị đình chỉ thi đấu theo quyết định của FIFA.

Vị Nhiếp chính vương cho rằng các cầu thủ khó tránh liên đới trách nhiệm từ án phạt của FIFA. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ đấu tranh cho các cầu thủ theo luật pháp, đồng thời gọi đây là sự cố thay vì một thất bại của nền bóng đá.

"Nếu chính phủ xác nhận hồ sợ đủ điều kiện, tôi không nghĩ người Malaysia muốn đặt câu hỏi về tính toàn vẹn trong luật pháp đất nước", Tunku Ismail cho hay. "Họ là người Malaysia và có quyền đại diện cho đất nước. Không nên đổ lỗi cho ai mà hãy tìm cách giải quyết vấn đề".

Ismail, sinh năm 1984, là một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất bóng đá Malaysia. Ông đang là nhiếp chính vương và người thừa kế ngai vàng bang Johor, đồng thời là chủ tịch JDT – vô địch Malaysia 11 lần liền từ năm 2014 đến 2025.

Tunku Ismail được cho làn người đứng sau kế hoạch tìm kiếm cầu thủ lai để gia tăng sức mạnh nhanh chóng cho ĐTQG. Tuy nhiên, trong họp báo chiều nay, ông giải thích bản thân chỉ là một phần của nền bóng đá và đang hỗ trợ ĐTQG thông qua nguồn quỹ của Chính phủ. Thực tế, ông không liên hệ trực tiếp với các cầu thủ, thay vào đó hướng dẫn người đại diện hoặc tuyển trạch viên chuyển thông tin đến FAM. Nhiều cầu thủ đã được đề xuất nhưng chỉ 7 người được Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) chấp thuận.

Nhiếp chính vương Johor cũng không đồng tình với quyết định đình chỉ nhiệm vụ Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman của FAM. Liên đoàn cho rằng đây là động thái để FIFA nhận thấy Malaysia đang tích cực giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, Tunku Ismail kêu gọi tất cả các bên phải cùng nhau tìm giải pháp, sau đó mới truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Cũng tại họp báo, Tunku Ismail khẳng định sẵn sàng lắng nghe mọi chỉ trích, như những gì ông đã trải qua 13 năm qua khi làm bóng đá ở Malaysia. "Tôi không nghĩ điều này làm tôi yếu đi hay nản lòng", ông nói. "Nếu việc đổ lỗi cho tôi giúp ai đó ngủ ngon mỗi đêm, tôi chấp nhận với một trái tim rộng mở".

Diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Alejandro Hevel Serrano, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Felipe Arrocha, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 06/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 30/10/2025: Dự kiến có kết quả kháng cáo.

