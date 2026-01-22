Nhiếp ảnh gia gốc Việt tổ chức triển lãm ảnh về ký ức

Triển lãm "Photographing Distant Memories - Những ký ức xa vời" tái hiện các hoạt động đời thường của người dân Việt qua ống kính của Rocco Ho.

Rocco Ho (Hồ Quốc Anh) tổ chức triển lãm từ 19/12/2025 đến 4/1/2026 tại nhà triển lãm Nguyen Wahed, New York. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình sáng tác của anh. Tác giả cho biết, các tác phẩm trong triển lãm không chỉ thể hiện về mặt hình ảnh, mà còn là cách anh đối thoại với chính mình với câu hỏi: "Tôi là ai?", " Tôi thuộc về đâu?", " Việt Nam có vị trí như thế nào trong căn tính của một người trẻ sống xa quê?".

"Những nỗi nhớ quê hương được tôi kể bằng ánh sáng, khung hình và những khoảnh khắc rất Việt", Rocco Ho nói.

Tác phẩm "Cầu duyên" được trưng bày trong triển lãm của Rocco Ho. Ảnh: NVCC

Không lựa chọn những khung cảnh thiên nhiên hay biểu tượng quen thuộc, các bức ảnh của Rocco Ho kể câu chuyện Việt Nam bằng những lát cắt rất nhỏ của đời sống thường nhật. Đó là mâm cơm sum họp ngày Tết, là đôi dép đặt gọn trước hiên nhà, là ánh mắt lặng yên của người già trong buổi chiều muộn, hay làn khói mỏng bảng lảng trong nghi lễ truyền thống. Kể cả ánh lửa ngày cuối năm, tách cà phê phin nhỏ giọt buổi sáng, hay dáng người trầm mặc trong không gian thờ cúng đều xuất hiện trong các khung hình. Những tác phẩm mang đến một Việt Nam rất thật, rất gần và đầy cảm xúc như trong ký ức của tác giả.

Khoảnh khắc đời thường trong không gian gia đình Việt là đề tài được Rocco Ho lựa chọn. Ảnh: NVCC

Theo tác giả những hình ảnh đơn sơ đó khi được đặt trong không gian triển lãm tại New York, tạo nên sự giao thoa giữa hai thế giới: một bên là đô thị hiện đại phương Tây, một bên là Việt Nam với văn hóa Á Đông đậm nét.

Rocco Ho sử dụng máy ảnh film khổ lớn và khổ trung trong các tác phẩm. Với anh, quá trình chụp ảnh cũng giống như hành trình tìm lại ký ức: không vội vàng, không ồn ào, mà lắng đọng và chiêm nghiệm.

Hình ảnh nhiếp ảnh gia Rocco Ho trong không gian triển lãm tại New York. Ảnh: NVCC

Mỗi khung hình của Rocco Ho còn thể hiện cảm xúc của anh trong những lần trở về Việt Nam, những cuộc trò chuyện với gia đình cùng nỗi nhớ. Cùng với việc lựa chọn chủ thể là những hình ảnh quen thuộc, các tác phẩm trong triển lãm mang đến sự đồng cảm của những người Việt xa xứ.

"Tôi muốn đưa triển lãm thành một không gian đối thoại, nơi ký ức cá nhân gặp gỡ ký ức cộng đồng, nơi mỗi người xem có thể tìm thấy một phần câu chuyện của chính mình. Đó có thể là nỗi nhớ nhà, là cảm giác lạc lõng giữa hai nền văn hóa, hay đơn giản là niềm tự hào thầm lặng về nguồn cội", Rocco Ho cho biết.

Hình ảnh đời thường nhưng gợi mở ký ức chung của nhiều thế hệ người Việt. Ảnh: NVCC

Với công chúng quốc tế, đây là cơ hội để tiếp cận Việt Nam từ một góc nhìn gần gũi, đời thường, khác với những hình ảnh khuôn mẫu thường thấy. Với người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, triển lãm gợi mở cách nhìn mới về việc gìn giữ và thể hiện bản sắc trong thế giới hiện đại.

Rocco Ho sinh năm 2003, tại Hà Nội, hiện sinh sống và làm việc tại New York. Anh theo học tại Parsons School of Design (Mỹ) và từng làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Các tác phẩm của anh từng được triển lãm tại SHOWstudio của nhiếp ảnh gia Nick Knight và tại Lubov Gallery, New York.

Yên Chi