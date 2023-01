Nhiệm vụ phóng tên lửa đầu tiên từ đất Anh thất bại

Tên lửa chở 9 vệ tinh tách thành công khỏi máy bay vận chuyển của Virgin Orbit nhưng không thể bay lên quỹ đạo do gặp sự cố.

Máy bay Cosmic Girl của Virgin Orbit cất cánh từ Cornwall. Ảnh: Virgin Orbit

Nhiệm vụ "Start Me Up" của công ty Virgin Orbit, bắt đầu khá tốt. Máy bay vận chuyển của công ty mang tên Cosmic Girl cất cánh từ cảng vũ trụ Cornwall vào 5h02 ngày 10/1 theo giờ Hà Nội. Cosmic Girl thả tên lửa LauncherOne dài 21 m của Virgin Orbit vào 6h09 cùng ngày khi ở ngoài khơi phía tây nam Ireland. Tầng đầu tiên của tên lửa hoạt động bình thường. Hai tầng của LauncherOne tách ra như dự kiến khoảng 3,5 phút sau khi thả tên lửa. Sau đó, tầng phía trên của tên lửa hoàn thành quá trình đốt động cơ trong gần 5 phút. Tuy nhiên, tên lửa LauncherOne gặp sự cố bất thường khiến nó không thể lên tới quỹ đạo trong nhiệm vụ lần này, theo Chris Relf, giám đốc kỹ thuật và kiểm định hệ thống của Virgin Orbit.

Thất bại trên dẫn tới thất lạc 9 vệ tinh. Các vệ tinh nằm trong thí nghiệm sản xuất trên quỹ đạo của công ty Space Forge cùng với vệ tinh cubesat quốc phòng của Anh, bao gồm hai vệ tinh nghiên cứu tầng điện ly và một vệ tinh định vị toàn cầu thử nghiệm do Cơ quan Vũ trụ châu Âu cấp kinh phí.

Nhiệm vụ "Start Me Up" được đặt theo tên bài hát nổi tiếng vào năm 1981 của Rolling Stones. Đây là một nhiệm vụ quan trọng đối với Virgin Orbit. Cả 5 chuyến bay lên quỹ đạo trước đó của công ty đều bắt nguồn từ cảng hàng không và vũ trụ Mojave ở đông nam California, vì vậy "Start Me Up" mở ra một chương mới cho công ty. Người theo dõi đến từ vùng Cornwall phía tây nam nước Anh và nhiều nơi khác bất chấp thời tiết lạnh lẽo để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Họ không trông thấy tên lửa rơi nhưng quan sát Cosmic Girl quay trở lại sân bay an toàn.

Anh thông báo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng để phóng vệ tinh nhỏ năm 2014 nhằm tăng thị phần vũ trụ toàn cầu. Tại đây tập trung một số nhà sản xuất vệ tinh nhỏ hàng đầu thế giới bao gồm Airbus, Surrey Satellite Technology và Clyde Space. Trước "Start Me Up", vệ tinh của những công ty đó cần vận chuyển tới nơi khác để phóng.

Theo Melisa Thorpe, giám đốc điều hành cảng vũ trụ Cornwall, chi phí để biến đổi sân bay Newquay thành địa điểm sẵn sàng phóng lên quỹ đạo là 24 triệu USD. Hai địa điểm khác đang ở giai đoạn cuối chuẩn bị phóng phương tiện vào vũ trụ là trung tâm vũ trụ Sutherland ở phía bắc Scotland và cảng vũ trụ SaxaVord trên quần đảo Shetland ngoài khơi Scotland. Trước đây, Virgin Orbit đã thực hiện 4 vụ phóng thành công liên tiếp, đưa tổng cộng 33 vệ tinh lên quỹ đạo cho nhiều khách hàng.

An Khang (Theo Space)