Nhiễm trùng sau gắn bi vào bao quy đầu

Bắc NinhSau khi gắn ba viên bi vào bao quy đầu ở cơ sở xăm hình, người đàn ông 30 tuổi sưng nóng đỏ, chảy mủ và loét bộ phận này.

Ngày 10/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết bệnh nhân có ba viên bi nằm dưới da, vết khâu cũ nhiễm trùng hình thành giả mạc trắng.

Gắn bi vào dương vật (còn gọi găm, độn, cấy, lắp bi) là một thủ thuật ngoại khoa trực tiếp can thiệp vào cơ quan sinh dục nam giới. Nhiều người tin rằng tăng kích cỡ dương vật bằng cách gắn các dị vật hoặc bơm chất lỏng sẽ làm tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định việc này. Trái lại, nhiều trường hợp cho thấy dương vật có gắn bi gây đau cho bạn tình nữ khi quan hệ, dẫn đến các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt bao quy đầu bệnh nhân, lấy dị vật và làm sạch vùng tổn thương, tránh nguy cơ nhiễm trùng nặng thêm, lan rộng chuyển hoại tử. Sau 13 ngày điều trị, tình trạng viêm nhiễm của bệnh nhân được kiểm soát, xuất viện theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ.

Gắn bi dương vật tại các cơ sở không đảm bảo vệ sinh là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiễm trùng. Vi khuẩn và các vi sinh vật có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua vết thương hở gây viêm nhiễm, sưng tấy, đau đớn. Quá trình gắn bi cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến mô dương vật dẫn đến sẹo, mất cảm giác, thậm chí mất khả năng cương.

Nhiễm trùng nặng và tổn thương mô có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng sinh sản của nam giới. Viêm nhiễm kéo dài có thể dẫn đến viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, và các biến chứng khác, làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng và dẫn đến vô sinh. Chưa có nghiên cứu cụ thể nào chứng minh việc gắn bi dương vật dẫn đến ung thư, song các tổn thương mạn tính và viêm nhiễm kéo dài có thể tạo điều kiện tế bào ác tính phát triển.

Bác sĩ Đoàn Tiến Dương, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu - Nam học, nhìn nhận tình trạng thực hiện các thủ thuật xâm lấn tại cơ sở trái phép, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm, đang phổ biến. Bác sĩ khuyến cáo các thủ thuật về bao quy đầu cần được thực hiện trong điều kiện vô khuẩn tuyệt đối và bởi bác sĩ chuyên khoa. Nam giới lo ngại về các vấn đề của dương vật, nên đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và tìm kiếm giải pháp an toàn, hiệu quả.

Thúy Quỳnh