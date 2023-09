Nhiễm trùng sau chi 100 triệu đồng xóa sẹo tại viện thẩm mỹ 'chui'

TP HCMNgười phụ nữ 42 tuổi, bị sưng tấy, mưng mủ sau xóa sẹo tốn 100 triệu đồng tại Viện thẩm mỹ Quốc tế PFIZERS, cơ quan chức năng xác định cơ sở này không được phép thực hiện.

Bệnh nhân cho biết có cơ địa sẹo lồi, tìm đến viện thẩm mỹ sau quảng cáo "có khả năng điều trị dứt điểm mọi loại sẹo chỉ trong vòng 60 phút bằng các phương pháp điều trị tiên tiến nhất và cam kết hoàn tiền 200% nếu không dứt điểm".

Sau khi khám, một người xưng là "bác sĩ Hải, đang làm việc tại Bệnh viện Da liễu TP HCM" chỉ định mổ cắt 3 vết sẹo tại vùng ngực trái, phải và vùng sau gáy, còn một số vùng sẹo khác thì điều trị bằng phương pháp chuyên sâu, bệnh nhân kể.

Bác sĩ cho biết sau 15-20 ngày sẹo sẽ cải thiện ít nhất 75-80%, cam kết sau liệu trình điều trị sẹo sẽ cải thiện đến 95%. Ngoài ra, trong hồ sơ điều trị, cơ sở cam kết "bảo hành trọn đời", sẽ điều trị miễn phí đến hết sẹo nếu kết thúc liệu trình mà không có hiệu quả.

Cam kết của cơ sở thẩm mỹ. Ảnh: Bệnh nhân cung cấp

Sau 4 lần phẫu thuật bởi người thực hiện được giới thiệu là "bác sĩ Phùng Anh Dũng", các vết sẹo không khỏi mà bị biến chứng, viêm nhiễm, không lành thương.

"Bác sĩ Dũng kết luận do thiếu kinh nghiệm nên phẫu thuật vết thương ở lần đầu đã cấy lượng noãn tươi vào quá liều dẫn đến vết thương không thể lành, yêu cầu cho cơ hội để xử lý, nếu không lành bác sĩ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, có bản cam kết đính kèm", bệnh nhân nói.

Tuy nhiên, sau đó vết thương vẫn diễn tiến nặng, kèm nhiều mủ, sưng tấy. Bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám, được yêu cầu uống thuốc để xử lý viêm nhiễm, sau đó phẫu thuật lại cả ba vết sẹo bằng phương pháp ghép da.

"Tôi đã đến viện thẩm mỹ yêu cầu chịu trách nhiệm về hậu quả phẫu thuật do họ gây ra, được trả lời bác sĩ Dũng đã bị cho thôi việc. Người đại diện cam kết sẽ xử lý hậu quả, nhiều lần hứa hẹn hoàn trả lại tiền, song vẫn không thực hiện", bệnh nhân cho biết.

Trả lời VnExpress, đại diện cơ sở thẩm mỹ xác nhận bệnh nhân có tham gia điều trị xóa sẹo, "kết quả không như mong muốn có thể do bệnh nhân không kiêng khem theo lời dặn bác sĩ". Người này cho biết cơ sở được cấp phép "chăm sóc da", đã hỗ trợ bệnh nhân đi khám sau khi xảy ra biến chứng, "không bỏ rơi bệnh nhân".

Ngày 21/9, đại diện Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở này, sau phản ánh của bệnh nhân. Đây là một cơ sở thẩm mỹ được UBND quận 3 cấp giấy chứng nhận đăng ký "Hộ kinh doanh PFIZERS" ngày 12/5 với ngành nghề kinh doanh là chăm sóc da.

Hồi tháng 6, cơ sở này từng bị UBND quận 3 xử phạt vì "sử dụng các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da trên bộ phận cơ thể người", bởi theo quy định, các cơ sở do UBND quận huyện cấp phép không được phép thực hiện các thủ thuật này. Nơi này bị đình chỉ hoạt động trong 4,5 tháng, song không chấp hành, vẫn tiếp tục quảng cáo điều trị sẹo, tiêm...

Ngoài ra, Sở Y tế cũng nhận được phản ánh của Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) về việc cơ sở thẩm mỹ này quảng cáo trên mạng xã hội sử dụng logo có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu hàng hóa của tập đoàn đa quốc gia Pfizer Inc.

"Đây là trường hợp tái phạm đối với hành vi vi phạm nên Thanh tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự theo quy định", đại diện Thanh tra Sở Y tế cho biết.

Theo quy định hiện nay, cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp gồm chăm sóc da (spa), cắt tóc, gội đầu, làm móng... Đây là những dịch vụ làm đẹp hoàn toàn không sử dụng thuốc gây tê dưới bất cứ dạng gì, không cần điều kiện quy định về y tế nên không cần Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Do đó, cơ sở chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp (loại hình hộ kinh doanh cá thể) hoặc do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp (loại hình doanh nghiệp). Ngành y tế không quản lý dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp này.

Thời gian qua, Sở Y tế nhiều lần yêu cầu các địa phương không để xảy ra tình trạng các cơ sở không phép thực hiện các kỹ thuật xâm lấn, phẫu thuật thẩm mỹ; phun, xăm, thêu thẩm mỹ khi chưa được Sở thẩm định đáp ứng đủ điều kiện.

Sở Y tế khuyến cáo người dân khi thực hiện các dịch vụ làm đẹp xâm lấn (tiêm, chích, phẫu thuật, tiểu phẫu/điều trị sẹo, hút mỡ, chiếu tia, laser...) phải lựa chọn các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp phép. Thông tin của các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đã được cấp phép, lĩnh vực hành nghề của nhân viên y tế được Sở cập nhật vào trangthongtin.medinet.org.vn.

Không lựa chọn cơ sở làm đẹp chỉ dựa vào tên gọi trên bảng hiệu. Khi tiếp cận các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, không nên tin ngay mà cần có sự kiểm chứng thông tin cẩn thận thông qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là Cổng tra cứu thông tin của Sở, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra gây nguy hiểm tính mạng.

Lê Phương