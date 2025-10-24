Nhiễm trùng huyết nặng không rõ nguyên nhân

TP HCMChị Hải, 43 tuổi, sốt, đau đầu, đau khớp gối suốt hai tuần, bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn và nhiễm trùng huyết, điều trị ICU đến khi ra viện vẫn không tìm được nguyên nhân.

BS.CKI Lý Gia Cường, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khi nhập viện người bệnh tỉnh táo, chỉ sốt và đau đầu song xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu, CRP (nồng độ protein trong máu) và procalcitonin (PCT - tiền chất có trong máu) đều tăng cao. Các chỉ số này chứng tỏ bệnh nhân đang viêm toàn thân. Kết quả MRI trước đó ở bệnh viện địa phương ghi nhận bệnh nhân có khối u màng não vùng đỉnh chẩm phải, tuy nhiên bác sĩ Cường cho rằng đây không phải nguyên nhân gây sốt kéo dài.

Sau nhập viện, người bệnh có dấu hiệu rối loạn huyết động như mạch nhanh, hạ huyết áp, men gan tăng nhanh và rối loạn đông máu, được xác định là tình trạng nhiễm trùng huyết nặng, nguy cơ tiến triển thành sốc nhiễm khuẩn. Các chỉ số xét nghiệm biến động mạnh với bạch cầu tăng trên 17.000/µL, cao gần gấp đôi giới hạn bình thường, men gan tăng hàng trăm đơn vị, dấu hiệu rối loạn đông máu toàn thân. Trong khi đó, kết quả cấy máu nhiều lần đều âm tính - tức không phát hiện ra vi khuẩn trong mẫu máu bệnh nhân dù mọi chỉ số xét nghiệm đều cho thấy tình trạng nhiễm trùng huyết nặng.

"Đây là một tình trạng bệnh khá phức tạp, khi bệnh nhân biểu hiện nhiễm khuẩn rõ nhưng không tìm được ổ nhiễm hay vi khuẩn gây bệnh cụ thể", BS.CKI Đinh Tuấn Vinh, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU), cho biết. Chị Hải được điều trị tích cực tại khoa ICU, truyền dịch, dùng máy thở, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm để theo dõi và duy trì huyết áp bằng thuốc vận mạch. Bác sĩ dùng kháng sinh phổ rộng ngay từ đầu, theo dõi sát chức năng gan, thận và các thông số đông máu.

Người bệnh được chăm sóc ở khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Do xuất hiện rối loạn đông máu nặng và được chẩn đoán đông máu rải rác nội mạch, chị Hải được chỉ định thay huyết tương và lọc máu liên tục. Đây là phương pháp thường áp dụng trong trường hợp nhiễm trùng huyết nặng, giúp loại bỏ độc tố, điều hòa phản ứng viêm và cải thiện rối loạn đông máu.

Tình trạng của chị Hải dần ổn định, sau khoảng một tuần chỉ số viêm giảm rõ, men gan hạ dần, sinh hiệu trở về mức bình thường, hết sốt. Êkíp điều trị theo dõi thêm 4 ngày nữa, giảm dần thuốc hỗ trợ, rút catheter trung tâm. Sau 11 ngày điều trị, chị Hải ra viện trong tình trạng ổn định, song vẫn chưa rõ nguyên nhân bệnh.

"Đây là một ca điển hình của nhiễm trùng huyết nặng, suy gan, rối loạn đông máu, có thể dẫn đến tử vong nếu không được nhận diện và xử trí kịp thời", bác sĩ Vinh nói.

Nhiễm trùng huyết là tình trạng cơ thể phản ứng quá mức với nhiễm trùng, gây rối loạn chức năng các cơ quan và đe dọa tính mạng. Khi phản ứng viêm trở nên mất kiểm soát, các mạch máu giãn rộng, huyết áp tụt, dòng máu nuôi cơ quan suy giảm. Lúc đó bệnh tiến triển thành sốc nhiễm khuẩn, giai đoạn nặng nhất của nhiễm trùng huyết. Người bệnh có thể hạ huyết áp kéo dài, lạnh tay chân, tiểu ít, thậm chí suy đa tạng nếu không được hồi sức và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Vinh khuyên nếu sốt cao kéo dài kèm hạ huyết áp hoặc rối loạn ý thức cần đến bệnh viện ngay để được đánh giá sớm theo phác đồ sepsis (nhiễm trùng huyết). Bác sĩ sẽ khai thác kỹ tiền sử dị ứng thuốc của bệnh nhân trước khi chỉ định dùng kháng sinh, đặc biệt với người tiền căn dị ứng thuốc.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi