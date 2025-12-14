Nhiễm siêu vi tưởng nhẹ, bé trai suýt tử vong

TP HCMSau nhiễm siêu vi thông thường, bé trai 5 tuổi bất ngờ suy tim tối cấp do viêm cơ tim, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phải kích hoạt ECMO để cứu sống.

Bé vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hôm 3/12 trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, tím tái, huyết áp tụt, sau vài ngày cảm sốt thông thường, được đặt nội khí quản, hồi sức chống sốc và chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Xét nghiệm và siêu âm tim ghi nhận chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, phân suất tống máu giảm sâu, men tim tăng cao, hướng đến chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp - một bệnh cảnh hiếm gặp nhưng có thể nhanh chóng dẫn đến sốc tim, ngừng tuần hoàn và tử vong chỉ trong vài giờ.

Trước diễn tiến nguy kịch, kíp Hồi sức tích cực chống độc phối hợp cùng Khoa Hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực kích hoạt quy trình ECMO khẩn. Chỉ khoảng 60 phút sau khi tiếp nhận thông tin chuyển viện, bệnh nhi được đặt VA-ECMO, hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể bằng cách đưa máu ra ngoài cơ thể để oxy hóa rồi bơm ngược lại động mạch, nhằm tạm thời thay thế chức năng tim.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 can thiệp ECMO cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong thời gian chạy ECMO, bệnh nhi được theo dõi liên tục 24/24, kết hợp thở máy, lọc máu liên tục và điều trị tích cực tình trạng viêm cơ tim. Các chỉ số sinh hiệu, đông máu và chức năng gan thận được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế biến chứng.

Sau 5 ngày điều trị, chức năng tim của trẻ cải thiện rõ rệt, co bóp cơ tim tăng dần, thuốc vận mạch được giảm dần. Các bác sĩ tiến hành cai ECMO thử nghiệm và ghi nhận tim bệnh nhi đã tự đảm nhận lại chức năng bơm máu. Bé được rút ECMO an toàn, tỉnh táo, tự thở tốt và sinh hiệu ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

ThS.BS Trần Thị Bích Kim, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, cho biết viêm cơ tim có thể xuất hiện sau nhiễm siêu vi thông thường và diễn tiến rất nhanh. Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, trẻ có cơ hội hồi phục gần như hoàn toàn. Phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như mệt bất thường - khó thở - đau ngực - đánh trống ngực - lơ mơ - tay chân lạnh để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Phòng bệnh bằng cách hạn chế để trẻ tiếp xúc với người lớn đã mắc những bệnh liên quan đến các siêu vi. Dinh dưỡng đầy đủ vitamin và khoáng chất. Chủng ngừa các bệnh bạch hầu, cúm, rubella, quai bị... để tăng khả năng kháng bệnh. Trẻ ở tuổi đi học, tập thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Lê Phương