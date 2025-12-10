Nhiễm sán lá gan và giun đũa chó mèo do ăn tiết canh, thịt tái

Bắc NinhNgười đàn ông 53 tuổi đồng nhiễm sán lá gan lớn và giun đũa chó mèo tạo ổ áp xe gan, suýt gây nhiễm khuẩn huyết.

Ngày 9/12, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân ngứa toàn thân, nổi mẩn kéo dài và đau vùng hạ sườn phải từng cơn. Những triệu chứng này đeo bám anh gần một năm, điều trị kéo dài không tìm được nguyên nhân.

Bệnh nhân cho biết thường xuyên ăn các món tái sống như tiết canh, thịt tái, dê tái, gỏi cá, nội tạng động vật, rau sống. Bác sĩ nhận định đây đều là nguồn lây phổ biến của sán lá gan lớn, giun đũa chó mèo và nhiều loại ký sinh trùng khác. Kết quả xét nghiệm máu và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhân dương tính với sán lá gan lớn và giun đũa chó mèo, đồng thời phát hiện ổ áp xe gan kích thước 5 cm có thể vỡ và gây nhiễm khuẩn huyết, nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ chọc hút ổ áp xe, dùng thuốc đặc hiệu diệt ký sinh trùng, dùng kháng sinh kiểm soát nhiễm trùng, men gan cùng các chỉ số viêm. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Tiết canh cùng nhiều món tái sống khác là nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm ký sinh trùng và các bệnh nguy hiểm. Ảnh: Thúy Quỳnh

Bác sĩ Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, cho biết thói quen ăn uống không an toàn là yếu tố nguy cơ hàng đầu khiến bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng.

Nhiễm ký sinh trùng là bệnh lý dai dẳng và dễ bị bỏ sót do thường khởi phát bằng những triệu chứng rất "mờ nhạt" như ngứa kéo dài, dễ nhầm dị ứng. Khi ký sinh trùng xâm nhập sâu vào các cơ quan nội tạng như gan có thể tạo ổ áp xe lớn gây đau và sốt, vào mắt có thể làm giảm thị lực, ấu trùng sán ở não sẽ bị đau đầu, co giật. Các biến chứng này đều nguy hiểm và thường xuất hiện sau khi bệnh âm thầm tiến triển trong thời gian dài mà không được điều trị đúng.

Bác sĩ khuyến cáo duy trì thói quen ăn chín uống sôi, tránh hoàn toàn các món tái, sống và luôn rửa sạch rau củ trước khi chế biến. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh giúp ngăn ngừa nhiều loại ký sinh trùng xâm nhập cơ thể. Nên tẩy giun định kỳ, đồng thời giữ gìn vệ sinh môi trường sống, tránh để nguồn nước bị ô nhiễm. Khi xuất hiện những biểu hiện kéo dài như ngứa, đau bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc có nguy cơ phơi nhiễm, cần đi khám để phát hiện và điều trị sớm.

Thúy Quỳnh