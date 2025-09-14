Nhiễm liên cầu khuẩn sau ăn lòng lợn và nem chua

Hà NộiNgười đàn ông 33 tuổi nhiều lần uống rượu với lòng lợn và nem chua, sau đó sốt, đau họng, đi ngoài, xét nghiệm nhiễm liên cầu lợn.

Ngày 14/9, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận bệnh nhân khởi phát bệnh hôm 23/8, nhập viện Hà Đông xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn. Bệnh nhân cho hay trong tháng 8 liên tục nhậu với lòng lợn và nem chua.

Đây là ca nhiễm liên cầu lợn thứ 9 tại Hà Nội từ đầu năm đến nay, trong đó một người tử vong. Số mắc tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người. Hầu hết bệnh nhân liên quan đến việc giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món đồ chưa nấu chín. Một số trường hợp không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn mắc bệnh do ăn thịt lợn bệnh tái sống, hoặc nhiễm khuẩn qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến.

Bệnh nặng có thể tiến triển nhanh chóng thành nhiễm khuẩn huyết sốc nhiễm khuẩn, trụy mạch, tụt huyết áp, rối loạn đông máu nặng, ban xuất huyết hoại tử toàn thân, tắc mạch, suy đa phủ tạng... hôn mê và tử vong.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa liên cầu lợn ở người. Cơ quan y tế khuyến cáo chỉ ăn thịt lợn đã được nấu chín hoàn toàn, không ăn tiết canh và các món tái sống. Khi chế biến thịt lợn, cần sử dụng găng tay bảo hộ để tránh nguy cơ lây nhiễm, nhất là khi có vết xước trên da. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.

Ngoài liên cầu lợn, Sở Y tế Hà Nội cũng ghi nhận một số dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng, như sốt xuất huyết, chân tay miệng và sởi. Trong đó, điển hình là sốt xuất huyết, với 190 trường ca tại 80 phường xã, tăng 29 ca so với tuần trước.

Sở Y tế Hà Nội dự báo một số dịch bệnh có thể gia tăng sắp tới do thời tiết diễn biến phức tạp, nhu cầu người dân giao lưu đi lại nhiều trong dịp tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn trên địa bàn. Ngoài ra, kết quả giám sát các ổ dịch cho thấy chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao và vào chu kỳ dịch.

Lê Nga