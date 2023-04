Nhiễm khuẩn uốn ván từ vết thương nhỏ ở chân

Bắc Giang10 ngày sau khi bị dây thép trên chiếc dép cọ vào mu bàn chân chảy máu, người đàn ông 49 tuổi co cứng cổ, khó nói.

Ngày 10/4, bác sĩ Trương Quang Chiến, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, cho biết bệnh nhân mệt, co cứng cơ vùng cổ lan xuống lưng bụng, đau mỏi hai góc hàm, nói hay ăn uống, há miệng đều khó, vết thương trên mu bàn chân phải đã liền.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm khuẩn uốn ván từ vết thương ở chân. Anh cho biết không tiêm huyết thanh kháng uốn ván (SAT) khi bị thương.

Sau 6 ngày điều trị theo phác đồ cấp cứu uốn ván, người bệnh xuất hiện các cơn co giật gồng cứng toàn thân, suy hô hấp, tăng tiết đờm dãi nhiều ứ đọng hầu họng, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Bệnh nhân được mở khí quản để kiểm soát chức năng hô hấp, dùng thuốc an thần, giãn cơ, chống co giật, điều trị hồi sức tích cực.

Hai tuần sau, bệnh nhân ổn định dần, tỉnh táo, tự ngồi dậy tại giường, tự thở. Bác sĩ Chiến cho biết bệnh nhân được mở khí quản kịp thời đảm bảo hô hấp, tránh nguy cơ viêm phổi do thở máy, giảm chi phí điều trị và thời gian nằm viện.

Bệnh nhân nằm viện gần một tháng, đối diện rất nhiều nguy cơ như loét vùng tì đè, suy dinh dưỡng, viêm phổi bệnh viện, teo cơ, suy giảm tri giác. Do đó, ngoài điều trị tích cực, bệnh nhân cần được phối hợp chăm sóc toàn diện, tập vận động, phục hồi chức năng.

Uốn ván là bệnh cấp tính do ngoại độc tố của vi khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) phát triển tại vết thương trong điều kiện yếm khí. Dấu hiệu là những cơn co cứng cơ kèm đau, trước tiên là cứng cơ nhai, mặt, gáy và sau đó là cơ thân.

Thời gian ủ bệnh thường 3-21 ngày, phụ thuộc vào đặc điểm, độ lớn và vị trí vết thương. Hầu hết trường hợp triệu chứng xuất hiện trong vòng 14 ngày kể từ khi nhiễm vi khuẩn uốn ván. Vết thương bị nhiễm bẩn nặng thì thời gian ủ bệnh ngắn hơn, mức độ cũng nặng hơn.

Thời gian điều trị kéo dài, có thể vài tuần đến vài tháng, chi phí rất tốn kém. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh nhân nguy cơ cao tử vong do suy hô hấp, ngừng tim đột ngột, nhiễm trùng toàn thân, xuất huyết.

Bác sĩ khuyến cáo tiêm phòng vaccine uốn ván với người chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm mũi nhắc lại sau 5-10 năm. Khi bị thương, sơ cứu bằng cách rửa vết thương dưới vòi nước sạch, hoặc dùng nước oxy già để rửa và sát khuẩn, cầm máu.

Vết thương có dị vật thì cần rửa sạch, lấy hết dị vật trước khi băng lại. Không băng kín vết thương nếu chưa được vệ sinh tốt vì đây là điều kiện khiến vi khuẩn uốn ván phát triển.

Thúy Quỳnh