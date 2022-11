Nhiễm khuẩn là nguyên nhân gây tử vong thứ hai toàn cầu

Ngày 23/11, Tạp chí Y khoa Lancet công bố nhiễm trùng do vi khuẩn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên toàn thế giới.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã xem xét các trường hợp tử vong do 33 mầm bệnh vi khuẩn phổ biến cùng 11 loại nhiễm trùng trên 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các mầm bệnh này gây ra 7,7 triệu ca tử vong, chiếm 13,6% tổng số ca tử vong toàn cầu.

Như vậy, nhiễm khuẩn trở thành nguyên nhân gây tử vong thứ hai trên thế giới, sau bệnh tim. Mỗi năm có 18,6 triệu người qua đời vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong toàn cầu.

Một nửa số ca tử vong do các vi khuẩn như tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus - S.aureus), Escherichia coli (E.coli), phế cầu khuẩn (Streptococcus pneumoniae), phế trực khuẩn (Klebsiella pneumoniae) và trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) gây ra.

Trong đó, vi khuẩn tụ cầu vàng S.aureus và vi khuẩn E.coli khá phổ biến. S.aureus là loại vi khuẩn cư trú trên da và lỗ mũi của người, gây ra hàng loạt bệnh tật như nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn da, hội chứng sốc nhiễm độc. Trong khi E.coli là nguyên nhân đằng sau chứng ngộ độc thực phẩm.

Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ chương trình Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu do Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ, với sự tham gia của hàng nghìn nhà khoa học trên thế giới.

"Những dữ liệu này lần đầu cho thấy toàn bộ thách thức về sức khỏe cộng đồng do tình trạng nhiễm khuẩn gây ra", Christopher Murray, Giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Rửa tay thường xuyên là cách hiệu quả để giảm tình trạng nhiễm khuẩn tụ cầu vàng và E.coli. Ảnh: Jens Schlueter

Theo tiến sĩ Murray, thế giới cần đưa kết quả này vào tầm nhìn của những sáng kiến y tế toàn cầu, nhằm nghiên cứu sâu hơn về các mầm bệnh chết người và đầu tư thích hợp để giảm thiểu số ca nhiễm trùng, tử vong.

Nghiên cứu cũng chỉ rõ sự khác biệt giữa các nước giàu và nghèo. Ở khu vực châu phi cận Sahara, có 230 ca tử vong trên 100.000 dân do nhiễm vi khuẩn. Trong khi đó, con số giảm còn 52 ca trên 100.000 dân tại các vùng có thu nhập cao như Tây Âu, Bắc Mỹ và Australasia (gồm Australia, New Zealand, đảo New Guinea và các quần đảo cận kề trên Thái Bình Dương).

Các chuyên gia kêu gọi tăng nguồn tài trợ, tăng khả năng bao phủ vaccine để giảm số ca tử vong. Họ cũng cảnh báo tình trạng kháng kháng sinh do sử dụng kháng sinh bừa bãi ở nhiều nơi.

Thục Linh (Theo AFP)