Nhiễm khuẩn huyết sau tiêm giảm đau cổ vai gáy

Phú ThọSau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ, cụ bà 73 tuổi suy hô hấp, sốt cao liên tục, cổ sưng đỏ lan xuống cánh tay, bác sĩ xác định sốc độc tố do tụ cầu vàng.

Ngày 19/9, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết trước nhập viện 9 hôm cụ bà co cứng cơ vùng cổ, đau dữ dội vùng vai gáy, đến cơ sở y tế địa phương khám được chỉ định tiêm thuốc giảm đau (không rõ loại) trong một tuần. Tuy nhiên, sau hai ngày tiêm, cơn đau tăng, cổ khó cử động, nhân viên cơ sở y tế tư vấn bà kiên trì tiêm đủ liệu trình.

Đến ngày thứ 4, bà sốt cao liên tục, vùng cổ bên trái sưng nề to, đỏ lan nhanh xuống cánh tay, mạn sườn và thắt lưng bên trái. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng, bà được đưa vào bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu. Kết quả cấy máu xác định bà bị viêm mô mềm, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn tụ cầu vàng, chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, sốt cao liên tục, cổ không thể quay đầu được, toàn bộ phần mềm từ vùng cổ - lưng - hông trái sưng nề đỏ, bong da, lan sang cả mạn sườn phải. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy viêm nhiễm toàn bộ vùng cổ lan xuống hông bên trái, kèm tràn dịch màng phổi nhiều. Người bệnh được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng, cần dẫn lưu màng phổi để giảm chèn ép bên trong.

Bác sĩ Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu, cho biết đây là tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết tiêm, tiết độc tố phá hủy da và mô mềm, thậm chí lan vào phổi, màng phổi, trung thất hình thành ổ áp xe dẫn tới nhiễm trùng huyết và sốc độc tố. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao.

Thực tế hiện nay, nhiều người dân đi tiêm giảm đau, tiêm "bổ não", tăng sức khỏe... mà không tìm hiểu rõ ràng. Có những trường hợp tiêm ở các cơ sở không được cấp phép, không đảm bảo vô trùng, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, sốc phản vệ, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo cần hết sức thận trọng khi điều trị bằng cách tiêm thuốc tại các cơ sở y tế không được cấp phép hoặc không đảm bảo vô trùng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Chỉ nên tiêm thuốc tại các cơ sở uy tín, được cấp phép và tuân thủ nghiêm ngặt quy định vô trùng.

Trước khi tiêm, hãy yêu cầu bác sĩ cung cấp thông tin rõ ràng về loại thuốc, liều lượng và nguy cơ có thể gặp. Sau tiêm xuất hiện dấu hiệu bất thường như sốt cao, sưng tấy, đỏ lan rộng, đau dữ dội hoặc khó cử động, cần báo ngay cho bác sĩ điều trị và đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra kịp thời. Người cao tuổi hệ miễn dịch yếu, dễ gặp biến chứng nặng, nên đến các bệnh viện lớn. Không nên tin vào quảng cáo "tiêm giảm đau tức thì" hay "bổ não" không có cơ sở khoa học.

Thúy Quỳnh