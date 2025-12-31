Hải PhòngNgười đàn ông 37 tuổi bị rối loạn tiêu hóa kéo dài, bác sĩ phát hiện nhiễm cùng lúc 4 loại ký sinh trùng gồm giun đũa chó mèo, sán lá gan, sán dây chó và sán lợn.

Ngày 31/12, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương cho biết bệnh nhân không sốt hay mẩn ngứa ngoài da nhưng thường xuyên đau bụng, tiêu chảy kéo dài với mức độ ngày càng tăng. Một lần đi đại tiện, bệnh nhân phát hiện "vật thể lạ" dài gần 10 m, đến cơ sở y tế khám rồi chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu về ký sinh trùng cho thấy bệnh nhân nhiễm đồng thời 4 loại ký sinh trùng, bao gồm giun đũa chó mèo, sán lá gan, sán dây chó và sán lợn, trong đó sán lợn chính là "vật thể lạ" đã được bệnh nhân phát hiện.

Khai thác bệnh sử, người bệnh thường xuyên ăn các món tái sống như gỏi cá, tôm, mực, tiết canh. Bác sĩ cho rằng có thể đây là nguyên nhân bệnh nhân lây nhiễm ký sinh trùng. Trong quá trình điều trị bằng thuốc theo phác đồ, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân thiếu máu, da xanh, niêm mạc nhợt, cơ thể gầy gò, mệt mỏi do ký sinh trùng trú ngụ lâu ngày trong đường tiêu hóa. Vì vậy bệnh nhân thường rối loạn tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng kém và làm cơ thể suy nhược.

Bác sĩ Vũ Tiến Phương, Trưởng khoa Nội tổng hợp, cho biết nhiễm ký sinh trùng thường diễn biến âm thầm, có thể không có triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Người bệnh chỉ đến bệnh viện khám khi tình trạng nặng, cơ thể suy kiệt hoặc xuất hiện các biến chứng nguy hiểm. Chủ động khám sớm khi có các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa kéo dài sẽ giúp phát hiện đúng, trúng đích và điều trị hiệu quả.

Sán lợn là một trong những loại ký sinh trùng phổ biến hiện nay, sau giun đũa chó mèo. Nguồn lây nhiễm chủ yếu do ăn uống không đảm bảo vệ sinh, sử dụng thực phẩm tái sống, tiếp xúc với vật nuôi hoặc môi trường có chứa ấu trùng ký sinh trùng.

Bác sĩ khuyến cáo ăn chín, uống sôi, không ăn tiết canh, thịt tái, gỏi cá, hải sản sống. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; sử dụng nguồn nước sạch. Quản lý vật nuôi đúng cách, tẩy giun định kỳ cho chó, mèo; giữ gìn môi trường sống sạch sẽ.

Thúy Quỳnh