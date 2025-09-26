Nhét đầu vào khe hẹp, ôtô bị đâm xoay ngang

Lâm ĐồngChiếc xe màu trắng chuyển làn ẩu bị xe có gắn camera hành trình đâm xoay ngang, hôm 23/9 tại quốc lộ 14, địa phận xã Kiến Đức.

Len qua khe hẹp, ôtô con bị đâm xoay ngang Video: CTV

Tình huống giao thông: Trời tối, đường hẹp đông xe, chiếc xe con màu trắng đang đi ở làn bên phải thì nhìn thấy xe tải phía trước đang dừng. Tài xế lập tức cho xe chuyển làn qua khe hẹp sang làn trái. Không kịp xử lý tình huống bất ngờ, lái xe có gắn camera hành trình đâm chiếc xe trắng xoay ngang, va chạm với xe tải đi bên cạnh. Chưa rõ thiệt hại về người và tài sản.

Kỹ năng lái xe: Khi chuyển làn, lái xe cần ước lượng khoảng cách và chỉ chuyển hướng khi đảm bảo an toàn. Việc đột ngột tạt đầu xe khác để len qua khe hẹp chuyển làn sẽ khiến xe đi sau bất ngờ, khó xử lý.

Trong tình huống trên, tài xế nếu quan sát thấy xe tải dừng với đèn nháy cảnh báo, cần chủ động giảm tốc, nhường đường, khi nào làn trái thông thoáng mới chuyển làn.

Nguyên Vũ