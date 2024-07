Nhảy xuống hồ thủy điện cứu hai trẻ đuối nước

Lai ChâuNghe tiếng kêu cứu, chiến sĩ công an nghĩa vụ nhảy xuống cứu hai cháu nhỏ bị đuối nước ở lòng hồ thủy điện tại tỉnh Lai Châu.

Khoảng 16h30 ngày 26/7, Lò Mạnh Toàn (6 tuổi) và Lò Hạ Vy (4 tuổi) đi mò ốc cùng bà nội ở lòng hồ thủy điện Bản Chát, xã Pha Mu, huyện Than Uyên thì bị trượt chân rơi xuống hố nước sâu. Thấy cháu chới với, bà nội Lò Thị An đã hô hoán, kêu cứu.

Lúc này, hạ sĩ Lò Văn Thanh đang cắt cỏ phụ giúp gia đình nghe tiếng kêu cứu liền chạy tới nhảy xuống hồ đưa hai cháu lên bờ và tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Một lúc sau, sức khỏe của hai cháu đã ổn định.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết hạ sĩ Thanh 20 tuổi, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và đang công tác tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Lai Châu. Thời điểm xảy ra vụ việc chiến sĩ này đang trong kỳ nghỉ phép.

Hạ sĩ Lò Văn Thanh sơ cứu cho nạn nhân. Ảnh: Công an Lai Châu

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, gần 2.000 trẻ em bị đuối nước mỗi năm. Đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ. Trong số đó, 53% trường hợp chết đuối xảy ra khi trẻ em chơi gần ao, suối, sông, hồ, kênh, mương, biển... mà không có sự giám sát, bảo vệ của người lớn.

Gia Chính