Nhảy cầu cứu người giữa lũ xiết

Đà NẵngNghe tiếng kêu cứu, anh Trần Hàng, 28 tuổi, nhảy từ cầu Câu Lâu xuống trụ bêtông, bám dây thừng cứu người đàn ông đang chới với trong dòng lũ xiết, trưa 5/11.

Anh Hàng, trú phường Điện Bàn khi đó đang trên đường đi làm về qua cầu Câu Lâu, hướng từ huyện Duy Xuyên về Điện Bàn. Thấy sự việc, anh lập tức trèo qua lan can, nhảy xuống trụ cầu bêtông, vốn thấp hơn mặt cầu khoảng hai mét.

Từ trụ cầu, anh bám dây thừng do người dân thả xuống, đu người tiếp cận nạn nhân. Vị trí người đàn ông bị kẹt cách mặt cầu gần 5 mét, nước lũ lúc này dâng ngang ngực, chảy rất mạnh. Anh Hàng nhận áo phao từ trên cầu, nhanh chóng mặc và dùng dây thừng buộc quanh người nạn nhân.

Anh Trần Hàng nhảy xuống trụ cầu Cầu Lâu, dùng dây thừng đu xuống dưới cứu người mắc kẹt trong nước lũ, trưa 5/11. Ảnh: Hà Trương

Anh định ra hiệu cho người trên bờ kéo cả hai lên. Tuy nhiên, nạn nhân đã kiệt sức, tinh thần hoảng loạn nên quyết định giữ chặt, chờ cứu hộ. Khoảng 7 phút sau, ghe của người dân gần đó tiếp cận, đưa cả hai vào bờ an toàn. Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra trong 15 phút.

Anh Phạm Cường, thành viên đội SOS Quảng Nam, cho biết nhận được tin báo lúc 12h45. "Khi chúng tôi đến hiện trường, anh Hàng đã ở dưới nước. Đội đã phối hợp cùng người dân ném thêm dây thừng, áo phao hỗ trợ", anh Cường nói.

Theo anh Cường, nạn nhân ở xã Đại Lộc. Khi được cứu lên bờ, người này tinh thần không ổn định, đã được người dân cho thay quần áo, đồ ăn và đưa đến nơi an toàn. "Rất may anh Hàng phát hiện và tiếp cận nạn nhân kịp thời, giúp công tác cứu hộ thuận lợi hơn", anh Cường nói.

Sau khi cứu người, anh Hàng lặng lẽ rời đi. Chiều cùng ngày, video ghi lại cảnh anh không mặc đồ bảo hộ lao xuống dòng lũ xiết cứu người lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen.

Chia sẻ về hành động của mình, chàng trai 28 tuổi cho biết lúc đó không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cứu người nhanh nhất. "Khi xem lại video tôi cũng thấy bản thân liều lĩnh, nhưng nếu gặp tình huống tương tự tôi vẫn sẽ làm vậy", anh Hàng nói.

Nhảy cầu Câu Lâu cứu người giữa lũ xiết Khoảnh khắc anh Trần Hàng ở phường Điện Bàn nhảy xuống cầu Câu Lâu cứu người giữa dòng nước, trưa 5/11. Nguồn: Hà Trương

Quỳnh Nguyễn