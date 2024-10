NhatbanAZ giới thiệu loạt tour mới đón Tết tại Nhật Bản

NhatbanAZ mở thêm các cung đường mới cho du khách trải nghiệm Nhật Bản dịp Tết 2025 như Hokkaido, Shirakawago.

Công ty du lịch NhatbanAZ mở bán chùm tour Nhật Bản khởi hành dịp Tết Dương lịch và Âm lịch từ đầu tháng 10. Trong đó, các tour truyền thống đến Osaka, Kyoto và Tokyo được làm mới bằng những hoạt động phù hợp với mùa đông xuân như trượt tuyết tại Fujiten Resort, ngắm tuyết làng cổ Oshino Hakkai và tham gia lễ hội ánh sáng Nabana no sato.

Đoàn famtrip NhatbanAZ check-in làng cổ Oshino Hakkai. Ảnh: NhatbanAZ

NhatbanAZ cũng mở rộng các cung đường mới cho du khách trải nghiệm trong dịp Tết 2025. Cụ thể, tour Hokkaido gồm Asahikawa, Monbetsu và Sapporo với giá 55,9 triệu đồng mỗi khách. Du khách sẽ tham gia câu cá trên băng, đi tàu phá băng và thưởng thức bia hơi tại Sapporo, cùng dịch vụ hàng không 5 sao và lưu trú khách sạn 4 sao quốc tế.

Tour thứ hai là chuyến thăm làng cổ Shirakawago, núi Phú Sĩ và Tokyo trong 6 ngày 5 đêm với giá 31,9 triệu đồng mỗi khách. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng tuyết trắng tại Shirakawago, một Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO từ năm 1995. Tour cũng gồm tham quan lâu đài Matsumoto - di tích bảo vật quốc gia của Nhật Bản và trải nghiệm trượt tuyết tại Fujiten Snow Resort - top 3 khu trượt tuyết nổi tiếng.

Du khách trải nghiệm ngắm tuyết tại làng cổ Shirakawago. Ảnh: NhatbanAZ

Bà Hồ Như Thảo, Giám đốc Điều hành NhatbanAZ Văn phòng TP HCM cho biết sản phẩm mới này nhận được sự quan tâm lớn từ du khách, đặc biệt là những người từng đi Nhật và muốn trở lại với hành trình mới.

Khu vực Hokkaido được biết đến với tuyết rơi dày đặc hơn Tokyo hay Osaka, nên lịch khởi hành tour Hokkaido dịp Tết Âm lịch nhận được nhiều đăng ký giữ chỗ.

NhatbanAZ tiếp đón và làm việc Đại diện tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: NhatbanAZ

Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, NhatbanAZ cung cấp các hành trình từ 5 đến 6 ngày với mức giá cơ bản đến cao cấp, khoảng 31,9 - 55,9 triệu đồng mỗi khách để đáp ứng nhu cầu đa dạng.

Giá tour Tết có phần chênh lệch so với ngày thường và tăng so với cùng kỳ năm trước. Do đó, NhatbanAZ chủ động gặp gỡ và làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ, từ đó xây dựng chương trình, đưa ra chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng.

Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành du lịch chuyên thị trường Nhật Bản, NhatbanAZ thuộc danh sách công ty chỉ định nộp visa bởi Đại sứ quán Nhật Bản đề xuất. Đồng thời là đối tác chiến lược của các hãng hàng không, khách sạn và đối tác land tour uy tín tại Nhật Bản. Công ty cũng là nhà tư vấn và tổ chức những chuyến Famtrip kết nối các công ty du lịch Việt Nam tới tham quan xúc tiến đầu tư, hợp tác tại Nhật Bản.

Thanh Thư