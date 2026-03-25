Nhật xác nhận thiếu úy quân đội mang dao xông vào sứ quán Trung Quốc

Cảnh sát Tokyo xác nhận một thiếu úy quân đội 23 tuổi là nghi phạm đã mang theo dao, xâm nhập đại sứ quán Trung Quốc để "truyền đạt quan điểm".

Nghi phạm được xác định là Kodai Murata, 23 tuổi, sĩ quan tại Căn cứ Ebino của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) ở tỉnh Miyazaki, cảnh sát Tokyo thông báo cuối ngày 24/3.

Thiếu úy Murata trước đó mang theo dao, đột nhập vào đại sứ quán Trung Quốc ở quận Minato, Tokyo lúc 9h sáng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết quân nhân này đã trèo tường vào đại sứ quán và đe dọa sát hại các nhà ngoại giao bên trong.

Nhân viên đại sứ quán khống chế nghi phạm rồi thông báo cho cảnh sát Tokyo. Cảnh sát đến cơ sở ngoại giao này để bắt Murata và tìm thấy con dao trong bụi cây.

Cảnh sát Tokyo cho biết không có ai bị thương trong sự việc. Murata khai rằng "muốn truyền đạt quan điểm của mình với đại sứ, và định gây sốc bằng cách tự sát nếu quan điểm bị bác bỏ". Hiện chưa rõ thiếu úy này định truyền đạt quan điểm gì.

Cảnh sát Nhật Bản túc trực trước cổng đại sứ quán Trung Quốc ở quận Minato, Tokyo, ngày 24/3. Ảnh: Kyodo

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày thông báo đã gửi kháng thư tới Nhật Bản, kêu gọi Tokyo điều tra kỹ lưỡng sự việc và đưa ra lời giải thích. JGSDF gọi đây là sự việc "hết sức đáng tiếc", tuyên bố sẽ hợp tác đầy đủ với cảnh sát và xử lý nghiêm "trên cơ sở sự thật".

Quan hệ Trung - Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tháng 11/2025 cảnh báo Tokyo có thể hành động quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Thủ tướng Nhật Bản sau đó xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu. Bà Takaichi đến nay vẫn từ chối làm điều này, đồng thời tuyên bố Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực phòng vệ và "kiên quyết bảo vệ" lãnh thổ.

Đức Trung (Theo Kyodo, Mainichi, Xinhua)