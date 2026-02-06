Nhặt túi xách chứa hơn 1,4 tỷ đồng khi quét rác

Thanh HóaTrong lúc quét dọn vệ sinh trên đường Trần Phú, phường Hạc Thành, chị Nguyễn Thị Tuyết phát hiện túi xách có tiền mặt và sổ tiết kiệm trị giá hơn 1,4 tỷ đồng, sau đó trình báo công an để tìm người đánh rơi.

Ngày 5/2, khi dọn vệ sinh, thu gom rác trên tuyến đường Trần Phú, phường Hạc Thành, chị Nguyễn Thị Tuyết, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, phát hiện một túi xách bị bỏ quên bên lề đường.

Kiểm tra bên trong, chị Tuyết thấy có 40 triệu đồng tiền mặt cùng một sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỷ đồng mang tên bà Lê Thị Lan, trú cùng phường Hạc Thành.

Chị Tuyết đến Công an phường Đông Quang trình báo, đề nghị phối hợp xác minh để trả lại tài sản cho người bị mất. Qua xác minh, công an xác định số tài sản trên thuộc sở hữu của bà Lê Thị Lan, do chị Vương Linh Đan được ủy quyền đi rút tiền tại ngân hàng và làm rơi trên đường về.

Khoảng 5 giờ sau khi mất tài sản, chị Linh Đan được công an phường Đông Quang phối hợp cùng chị Tuyết làm thủ tục nhận lại toàn bộ số tiền và sổ tiết kiệm.

Chị Linh Đan cho biết rất xúc động và bày tỏ sự cảm kích trước hành động trung thực, trách nhiệm của nữ công nhân môi trường. Chính quyền địa phương sau đó đã biểu dương, khen ngợi chị Tuyết vì nghĩa cử đẹp.

Lê Hoàng