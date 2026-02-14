Nhật thả thuyền trưởng Trung Quốc sau cam kết nộp tiền bảo lãnh

Nhật Bản thả thuyền trưởng của tàu đánh cá Trung Quốc bị bắt một ngày trước, sau khi giới chức Trung Quốc "đảm bảo khoản tiền bảo lãnh".

Nhật Bản cho biết tàu cá của thuyền trưởng người Trung Quốc Zheng Nianli, 47 tuổi, bị bắt hôm 12/2 ở "vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản", cách đảo Meshima 166 km về phía nam tây nam.

Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cáo buộc ông Zheng không tuân thủ lệnh dừng tàu để kiểm tra của họ, dẫn tới việc bắt tàu.

"Để ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp của tàu thuyền nước ngoài, chúng tôi sẽ tiếp tục có những hành động kiên quyết và tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật", người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Minoru Kihara cho biết.

Đài NHK của Nhật cho biết thuyền trưởng Zheng được thả vào ngày 13/2, sau khi Trung Quốc đảm bảo khoản tiền bảo lãnh cho người này.

Tàu tuần tra nghề cá của Nhật Bản (trái) và tàu cá Trung Quốc ở ngoài khơi tỉnh Nagasaki ngày 12/2. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cùng ngày bày tỏ hy vọng Nhật Bản "sẽ nghiêm túc tôn trọng thỏa thuận nghề cá Trung Quốc - Nhật Bản, thực thi pháp luật một cách công bằng và bảo vệ an toàn, quyền lợi hợp pháp cũng như lợi ích của thủy thủ đoàn Trung Quốc".

Đây là lần đầu tiên Cơ quan Thủy sản Nhật Bản bắt tàu cá Trung Quốc kể từ năm 2022. Sự việc cũng diễn ra ba tháng sau khi hai nước căng thẳng ngoại giao liên quan phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về đảo Đài Loan.

Bà Takaichi hồi tháng 11/2025 tuyên bố Tokyo có thể sẽ tiến hành động thái quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản khoảng 100 km.

Vị trí Nhật Bản, Trung Quốc và đảo Đài Loan. Đồ họa: AFP

Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ tuyên bố do bà Takaichi đưa ra, triệu tập đại sứ Nhật Bản và cảnh báo công dân không tới quốc gia này, cũng như tiến hành diễn tập chung với Nga. Trung Quốc cũng thắt chặt kiểm soát về xuất khẩu sang Nhật Bản những mặt hàng có thể sử dụng cho mục đích quân sự, đồng thời được cho là đã ngừng nhập khẩu hải sản từ nước này.

Ngọc Ánh (Theo AFP, CNA, Japan Times)