Nhật phát hiện thêm vaccine Moderna nhiễm chất lạ

Nhật báo cáo thêm trường hợp nhiễm bẩn liên quan vaccine Moderna, sự cố thứ tư trong chưa đầy một tuần, đe dọa làm chậm chiến dịch tiêm chủng.

Giới chức tỉnh Kanagawa hôm 31/8 cho biết họ phát hiện một số hạt đen trong một lọ vaccine Moderna khi kiểm tra trước khi sử dụng và đã ngừng sử dụng phần còn lại của lô vaccine này.

Giới chức cũng nói rằng Takeda Pharmaceutical, nhà phân phối vaccine trong nước, đã thu giữ lọ vaccine nghi bị nhiễm bẩn. Khoảng 3.790 người đã được tiêm vaccine từ lô này.

Một lọ chứa vaccine Moderna sản xuất tại Mỹ. Ảnh: AFP.

Takeda hiện chưa bình luận về sự việc ở Kanagawa. Công ty hôm nay đăng thông báo trên trang web rằng trong một số trường hợp hiếm hoi trong quá trình sản xuất, vật liệu nút cao su có thể bị trộn vào dung dịch vaccine và nhân viên y tế nên kiểm tra bằng mắt các lọ thuốc xem có bị đổi màu trước khi sử dụng.

Nhật Bản trước đó đã đình chỉ sử dụng 2,63 triệu liều vaccine Moderna do nghi nhiễm tạp chất. Trong một số trường hợp, các chất lạ được tìm thấy trong các lọ chưa sử dụng, trong khi một số khác có vẻ do vết nứt nút cao su bị vỡ ra khi kim được cắm không đúng cách.

Moderna và công ty dược phẩm Tây Ban Nha Rovi, nơi đóng chai vaccine Moderna, cho biết nguyên nhân có thể do vấn đề sản xuất và các cơ quan quản lý an toàn châu Âu đã mở cuộc điều tra. Moderna khẳng định không xảy ra vấn đề về an toàn hoặc hiệu quả của vaccine trong các trường hợp này.

Người đàn ông được tiêm vaccine Covid-19 của Moderna tại một điểm tiêm chủng ở Tokyo, Nhật Bản hồi tháng 6. Ảnh: Reuters.

Các sự cố được ghi nhận khi Nhật đang phải chống chọi sóng lây nhiễm tồi tệ nhất do biến chủng Delta, với số ca nhiễm hàng ngày lần đầu tiên vượt 25.000 vào tháng 8. Ca Covid-19 nghiêm trọng ở Nhật cũng đang ở mức kỷ lục, khiến nhiều người phải điều trị tại nhà trong bối cảnh thiếu giường bệnh.

Hiện 45,4% dân số Nhật Bản đã được tiêm chủng đầy đủ, thấp hơn tỷ lệ tiêm chủng của một số nước phát triển.

Huyền Lê (Theo Reuters)