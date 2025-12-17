Nhật ký trong tù của cựu tổng thống Sarkozy gây sốt

Cuốn nhật ký viết về trải nghiệm ngồi tù của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bán gần 100.000 bản trong chưa đầy một tuần phát hành.

"Chỉ sau vài ngày lên kệ, cuốn Nhật ký của một tù nhân đã bán được 98.610 bản. Một vị trí số một đầy ấn tượng", nhà xuất bản Fayard chia sẻ trên mạng xã hội X hôm nay, đề cập đến cuốn sách 216 trang vừa xuất bản của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Cuốn sách được phát hành ngày 10/12, kể lại những khó khăn thường nhật trong 3 tuần ở tù của ông Sarkozy, gồm tiếng ồn và thức ăn kém chất lượng.

Bên cạnh đó, nó cũng được quan tâm vì truyền tải thông điệp chính trị của một cựu tổng thống. Ông Sarkozy tiết lộ trong nhật ký rằng ông từng trò chuyện với lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, ám chỉ một liên minh có thể thành lập giữa cánh hữu truyền thống và đảng theo quan điểm chống nhập cư của bà Le Pen.

"Con đường tái thiết cánh hữu chỉ có thể diễn ra với tinh thần đoàn kết sâu rộng, không có loại trừ và bài trừ", ông viết.

Trang bìa nhật ký của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại một hiệu sách ở Paris ngày 12/12. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Pháp hồi cuối tháng 9 bị tuyên phạt 5 năm tù vì tìm cách huy động tài trợ bất hợp pháp từ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hồi năm 2005 cho chiến dịch tranh cử diễn ra sau đó hai năm.

Ông bắt đầu thi hành án tại nhà tù La Sante ở thủ đô Paris từ ngày 21/10, trở thành cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) bị giam giữ. Trong phiên điều trần hồi đầu tháng 11, ông mô tả việc bị giam ở nhà tù là "cơn ác mộng", đề nghị được tại ngoại trong thời gian chờ kháng cáo. Thẩm phán sau đó ra phán quyết cho phép ông Sarkozy được tại ngoại sau 20 ngày ngồi tù.

Cựu tổng thống Sarkozy còn bị kết tội trong hai vụ án khác, gồm một về tài trợ tranh cử bất hợp pháp và một về tham nhũng, mua bán chức quyền. Ông và vợ Carla Bruni cũng có thể đối mặt thêm phiên tòa về cáo buộc hối lộ nhân chứng trong vụ án huy động tài trợ của Libya.

Ông Sarkozy được biết đến là chính trị gia có ảnh hưởng lớn trong giới cánh hữu ở Pháp, đồng thời là tác giả của nhiều hồi ký và sách. Những tác phẩm gần đây của ông bao gồm Thời đại Chiến đấu năm 2023, Thời đại Bão tố năm 2020 và Niềm đam mê năm 2019.

Thanh Tâm (Theo AFP, AP)