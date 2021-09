Nhật Kim Anh đóng người mẹ mất trí

Trong phim truyền hình "Lưới trời", diễn viên Nhật Kim Anh vào vai người đàn bà bị bội tình, mất trí sau khi sinh con.

Phim do đạo diễn Phương Điền thực hiện, bối cảnh miền Tây Nam bộ thập niên 1940-1950. Nhật Kim Anh đóng chính - vai Hạnh, thôn nữ lên thành phố làm việc ở một tiệm may. Cô vô tình quan hệ với một người đã có vợ, mang thai và bị đánh ghen. Ôm bầu về quê, do gia đình gia giáo, cô lén sinh con trong khó khăn và nhờ vợ chồng anh chị nuôi. Sau một sự cố, Hạnh bị mất trí, được một ân nhân đưa sang Pháp điều trị. 18 năm sau, Hạnh hồi phục, về nước nhận con. Thấy Hạnh nay đã giàu sang, chị dâu cô bèn đưa con ruột của mình ra nhận làm con Hạnh. Từ đây, tấn bi kịch diễn ra.

Nhật Kim Anh trở lại với tuýp nhân vật có thân phận bi kịch. Ảnh: Top Media

Nhật Kim Anh nói cô nhận lời vì đồng cảm số phận nhân vật, nhất là ở phân đoạn gửi con cho người khác nuôi vì hoàn cảnh khó khăn. Diễn viên cho biết: "Năm 2017, khi mới ly hôn, tôi chưa kinh doanh, thường xuyên quay phim, đi hát kiếm sống, lo cho bản thân, mẹ, anh trai đau ốm và mấy cháu còn đang học. Không muốn xa con, tôi thường mang bé theo. Nhìn con nơi phim trường, tôi xót lắm. Sau cùng, tôi tự nhủ cố gắng hy sinh một thời gian, gửi cho bên nội để bé có điều kiện sống tốt hơn, thay vì theo tôi ăn cơm hàng cháo chợ".

Phương Điền cho biết tiếp tục mời Nhật Kim Anh đóng chính - sau tác phẩm Tiếng sét trong mưa (2019) - vì thấy cô hợp vai. Anh nói: "Quan trọng hơn, tôi cảm nhận cô ấy hết mình, lăn xả với vai diễn. Quá trình quay gấp rút nên cần diễn viên ưu tiên cho dự án. Suốt ba tháng quay, Nhật Kim Anh không nhận dự án phim nào khác".

Trailer giới thiệu nhân vật "Lưới trời" - dự kiến phát sóng từ ngày 4/10 Trailer giới thiệu nhân vật "Lưới trời" - dự kiến phát sóng từ ngày 4/10. Video: Phương Điền

Phim khởi quay cuối năm 2020, đóng máy vào tháng 3. Khi dịch bùng phát lần bốn, ê-kíp đã chuyển sang giai đoạn hậu kỳ nên không ảnh hưởng lịch ra mắt phim. Tác phẩm quay ở Cần Thơ, An Giang, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Đà Lạt... Đạo diễn cho biết kinh phí chủ yếu ở khâu phục dựng bối cảnh cổ trang. Phim còn có sự tham gia của Thân Thúy Hà, Trung Dũng, Khương Thịnh, Vũ Ngọc Ánh, Anh Tài, Thanh Duy, Hạ Anh...

Nhật Kim Anh sinh năm 1985. Cô từng tham gia các phim Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ... Cô là giám khảo trẻ nhất trong Liên hoan phim Việt Nam 2017. Ngoài đóng phim, cô theo đuổi ca hát, từng ra album Lâu đài cát (2008).

Khán giả miền Tây vây quanh Nhật Kim Anh trên phim trường "Lưới trời" Khán giả miền Tây vây quanh Nhật Kim Anh trên phim trường "Lưới trời". Video: Phương Điền

Tam Kỳ