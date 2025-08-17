Nhật Kim Anh: 'Có con là món quà vô giá'

Diễn viên Nhật Kim Anh cho biết hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân ở tuổi 40 dù phải vừa kinh doanh vừa nuôi con nhỏ.

Đón tuổi mới vào ngày 15/8, cô nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp. "Với tôi, có con gái - bé Julia, tám tháng tuổi, là món quà vô giá ơn trên ban cho", diễn viên nói. Cô từng nhiều lần thất bại trong 10 năm muốn sinh con thứ hai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi sinh em bé hồi đầu năm nay, cô dành toàn bộ thời gian cho con.

Nhật Kim Anh bên mẹ và hai con. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cuộc sống của Nhật Kim Anh xoay quanh bé Julia từ việc hút sữa, thay tã, chơi cùng con. Dù mệt mỏi, nhìn thấy bé lớn lên mỗi ngày, cô cảm nhận rõ niềm hạnh phúc. Là mẹ đơn thân, cô thấy may mắn khi có mẹ và gia đình hỗ trợ tối đa. Bé Tin, 10 tuổi - con của Nhật Kim Anh và chồng cũ - sống ở Cần Thơ với bố và ông bà nội, vẫn giữ liên lạc thường xuyên với mẹ. Cuối tuần, cô thường đón con trai lên TP HCM chơi cùng em gái.

"Bé Tin rất thương em và tỏ ra là 'anh lớn'. Mỗi khi bên cạnh Julia, con trai có những hành động dịu dàng như ôm hôn và chọc em cười", diễn viên nói.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh vui đùa bên con. Video: Nhân vật cung cấp

Khi Julia được hai tháng, Nhật Kim Anh bắt đầu tham gia các sự kiện, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, trở lại với công việc. Diễn viên sống cùng con gái nhỏ và trợ lý riêng tại căn nhà 500 m2 ở TP HCM. Kinh doanh mỹ phẩm online, cô thường tranh thủ lúc con ngủ để livestream bán hàng.

Cô cũng tập trung lấy lại vóc dáng sau sinh. Khi mang thai, cô tăng 30 kg, hiện tại ở mức 52 kg. Cô dự định trở lại ca hát và đóng phim khi bé Julia cứng cáp hơn. "Tôi muốn xây dựng tổ ấm theo cách riêng, tập trung toàn bộ tình yêu thương cho con nên chọn làm mẹ đơn thân, không kết hôn", diễn viên cho biết.

Con trai Nhật Kim Anh chơi đùa cùng em gái Hai con Nhật Kim Anh bên nhau. Video: Nhân vật cung cấp

Nhật Kim Anh từng tham gia các phim Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ. Cô là giám khảo trẻ nhất trong Liên hoan phim Việt Nam 2017. Ngoài đóng phim, cô theo đuổi ca hát, từng ra album Lâu đài cát (2008).

Cô từng kết hôn với một doanh nhân cuối năm 2014. Tháng 6/2019, họ chia tay, con trai sống với bố. Năm 2022, sau thời gian tranh chấp quyền nuôi con, cô thống nhất để con tiếp tục ở cùng chồng cũ.

Cảnh phim 'Tiếng sét trong mưa' Diễn xuất của Nhật Kim Anh trong phim "Tiếng sét trong mưa" 2019. Video: YouTube THVL

Hoàng Dung