Nhật khen thưởng hai người Việt cứu hai em bé bị sóng cuốn

Giới chức tỉnh Mie trao giấy khen cho Phạm Quốc Đạt, Tống Mạnh Tuấn vì đã dũng cảm cứu hai em bé bị sóng cuốn hồi đầu tháng.

Sở Cứu hỏa thành phố Tsu, tỉnh Mie, chiều 22/8 tổ chức lễ trao giấy khen cho hai thanh niên Việt Nam là Phạm Quốc Đạt, 27 tuổi, và Tống Mạnh Tuấn, 28 tuổi.

Ngày 11/8, Đạt và Tuấn đang tụ tập cùng bạn bè ở bờ biển Akogiura thuộc tỉnh Mie thì phát hiện hai em bé người Nhật Bản ngồi trên phao bị sóng cuốn ra xa cách bờ gần 100 m.

Đạt và Tuấn đã lao ra biển, giải cứu thành công hai bé sau một hồi vật lộn với sóng lớn, gió mạnh.

Phạm Quốc Đạt (phải) và Tống Mạnh Tuấn nhận giấy khen tại Sở Cảnh sát thành phố Tsu, tỉnh Mie, ngày 22/8. Ảnh: Kyodo

Hành động dũng cảm của Đạt và Tuấn nhanh chóng được giới chức và người dân Nhật Bản ghi nhận.

"Đạt và Tuấn có hành động dũng cảm, nhanh trí trong tình huống nguy cấp, giúp tránh thảm kịch thương tâm. Nếu lúc đó hai bạn không can thiệp kịp thời, không biết chuyện gì sẽ xảy ra", ông Katsuda Takanori, đội trưởng đội cứu hỏa Naka, người có mặt tại hiện trường sau đó, nói.

"Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai bạn. Hành động quả cảm của hai bạn đã cứu sống hai sinh mạng, đem lại hạnh phúc cho gia đình các cháu bé. Gia đình các cháu cũng gửi tới các bạn lòng biết ơn sâu sắc. Các bạn là cây cầu nối tuyệt vời giữa Việt Nam và Nhật Bản", ông Takumi Ino, giám đốc Sở Cứu hỏa Tsu, phát biểu.

Nhật Bản khen thưởng hai người Việt cứu hai em bé bị sóng cuốn Lễ trao giấy khen cho Tuấn và Đạt tại Sở Cứu hỏa thành phố Tsu, tỉnh Mie, ngày 22/8. Video: VTV

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cũng tới dự, trao giấy khen và bày tỏ niềm tự hào với hành động dũng cảm của hai thanh niên Việt Nam.

"Khi thấy các em kêu khóc, tôi chỉ còn nghĩ rằng mình phải hành động ngay. Lúc ấy, không có gì quan trọng hơn việc cứu người. Khi đưa được các em vào bờ an toàn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc", Đạt kể.

"Nước chảy xiết, sóng rất mạnh, có lúc tôi tưởng như không thể đưa được các em vào bờ. Nhưng may mắn chúng tôi có kinh nghiệm bơi, lại được bạn bè hô hào, hỗ trợ từ xa, nên cuối cùng mọi chuyện đã tốt đẹp. Khi thấy các em trở lại trong vòng tay bố mẹ, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây là việc bất cứ ai cũng sẽ làm", Tuấn chia sẻ.

